Дональду Трампу висунули четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах

Колегія присяжних у Атланті висунула черговий пакет обвинувачень проти Дональда Трампа та його спільників.

Джерело фото: BBC

Експрезиденту США Дональду Трампу вдруге за цей місяць висунули звинувачення у підриві виборів 2020 року, цього разу у штаті Джорджія. Це вже четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах, – повідомляє CNN.

У понеділок Колегія присяжних у Атланті висунула новий пакет обвинувачень проти експрезидента Трампа у справі виборів у Джорджії у 2020 році. Документ, обсягом 98 сторінок, став четвертим кримінальним звинуваченням, винесеним на адресу колишнього глави держави.

Обвинувачення стосуються 19 осіб, включаючи Дональда Трампа, а також його юриста, колишнього керівника апарату Білого дому та адвоката.

У вступній частині звинувачення прокурори заявили, що Трамп та його колеги спеціально уклали змову з метою неправомірно вплинути на результати виборів на користь Трампа. План передбачав дії в окрузі Фултон та інших місцях.

Трампа обвинувачують за 13 пунктами, шість з яких стосуються змови зі спільниками у використанні фальшивих виборців. Також у звинуваченні згадується підробка документів, у тому числі позову Трампа та його адвоката, де стверджувалось, що тисячі виборців голосували незаконно.

Список звинувачень також включає неправдиві заяви, спроби впливу на свідків, порушення приватності, підробку та подання фальшивих документів, а також змову з метою введення держави в оману.

Крім цього, у документі згадуються 30 інших осіб, які були причетні до подій, але проти яких обвинувачення поки не були висунуті.

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