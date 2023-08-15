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  1. В мире

Дональду Трампу выдвинули четвертое уголовное обвинение в попытке изменить свое поражение на выборах

11:05, 15 августа 2023
Коллегия присяжных в Атланте выдвинула очередной пакет обвинений против Дональда Трампа и его сообщников.
Дональду Трампу выдвинули четвертое уголовное обвинение в попытке изменить свое поражение на выборах
Источник фото: BBC

Экс-президенту США Дональду Трампу второй раз за этот месяц выдвинули обвинения в подрыве выборов 2020 года, на этот раз в штате Джорджия. Это уже четвертое уголовное обвинение в попытке изменить свое поражение на выборах, – сообщает CNN.

В понедельник Коллегия присяжных в Атланте выдвинула новый пакет обвинений против экс-президента Трампа по делу выборов в Джорджии в 2020 году. Документ, объемом 98 страниц, стал четвертым уголовным обвинением, вынесенным в адрес бывшего главы государства.

Обвинения касаются 19 человек, включая Дональда Трампа, а также его юриста, бывшего руководителя аппарата Белого дома и адвоката.

Во вступительной части обвинения прокуроры заявили, что Трамп и его коллеги специально заключили сговор с целью неправомерно повлиять на результаты выборов в пользу Трампа. План предусматривал действия в округе Фултон и других местах.

Трампа обвиняют по 13 пунктам, шесть из которых касаются сговора с сообщниками в использовании фальшивых избирателей. Также в обвинении упоминается подделка документов, в том числе иска Трампа и его адвоката, где утверждалось, что тысячи избирателей голосовали незаконно.

Список обвинений также включает ложные заявления, попытки воздействия на свидетелей, нарушение приватности, подделку и представление фальшивых документов, а также заговор с целью введения государства в заблуждение.

Кроме этого, в документе упоминаются 30 других лиц, которые были причастны к событиям, но против которых обвинения пока не были выдвинуты.

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