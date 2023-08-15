В Раде предлагают декриминализировать взрослое кино

Народные избранники подготовили законопроект о легализации порнографического контента.

В Верховной Раде началась подпись под законопроектом о декриминализации статьи 301 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено лишение свободы за ввоз произведений, изображений порнографического характера с целью сбыта или распространения или их изготовление, хранение. Подписи собираются до утра пятницы, - сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Уголовная ответственность останется исключительно за:

порно без согласия (порнопомста, deep fake)

экстремальное порно (насилие)

порно с детьми и для детей (тут еще и усиливаем)

За все остальное из ст. 301 и 302 уголовная ответственность убирается.

Однако сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи).

Над текстом работали рабочей группой с правоохранительным комитетом, BRDO и другими общественными организациями и госорганами.

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