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  1. У світі

Адвокати Трампа просять перенести суд на квітень 2026 року

16:04, 18 серпня 2023
Адвокати Дональда Трампа заявили, що знадобляться роки, аби підготуватися до захисту експрезидента США.
Адвокати Трампа просять перенести суд на квітень 2026 року
Джерело фото: GettyImages

Адвокати експрезидента США Дональда Трампа звернулися до федерального судді з проханням перенести суд 6 січня на період після виборів 2024 року на квітень 2026 року, адже вони не встигнуть оглянути всі матеріали справи, – повідомляє The Washington Post.

Адвокати Дональда Трампа заявили, що їм знадобляться роки, щоб підготуватися до захисту колишнього президента від звинувачень у злочинній змові з метою скасування законних результатів президентських виборів 2020 року, і попросили суддю провести суд над ним у квітні 2026 року, задовго до того, як він закінчить балотуватися на президентських виборах наступного року.

У 16-сторінковій заяві адвокат доводив команді захисту, що притягнення Трампа до суду, як того вимагали прокурори 2 січня 2024 року, за звинуваченням у змові з метою підриву федерального уряду, перешкоджання сертифікації результатів президентських виборів 2020 року та позбавлення виборців права голосу означатиме «поспішний судовий розгляд», який порушить його конституційні права і буде «абсолютно неможливим» з огляду на величезну кількість доказів, наданих урядом.

Адвокати Трампа закликали окружного суддю США почекати до осені 2024 року, щоб заслухати основні юридичні заперечення проти безпрецедентного обвинувачення колишнього президента за поведінку, вчинену під час перебування на посаді, а також кандидата в президенти від однієї з основних партій під час передвиборчої кампанії.

«Президент Трамп має готуватися до кожного із судів у наступні місяці. Усі ці справи навіть окремо взяті є складними і потребують ґрунтовної роботи. Деякі ймовірно потребуватимуть особистої присутності президента Трампа під час процесу», – говорять адвокати.

Нагадаємо, що Дональду Трампу висунули четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах.

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