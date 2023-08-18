Пішла з життя суддя Донецького апеляційного господарського суду у відставці Валентина Манжур

На 75-му році життя перестало битися серце Валентини Василівни Манжур.

Східний апеляційний господарський суд повідомив, що пішла з життя суддя Донецького апеляційного господарського суду у відставці Валентина Василівна Манжур.

На 75-му році життя перестало битися серце досвідченої судді, мудрої та чуйної жінки, турботливої мами та бабусі.

Понад 35 років Валентина Манжур присвятила роботі у сфері права, з них на посаді судді – майже 25. Свою суддівську кар’єру розпочала у 1988 році на посаді держарбітра Донецького облдержарбітражу. У 1991 році була призначена арбітром, суддею Господарського (арбітражного) суду Донецької області, а впродовж 2011 – 2014 років – суддею Донецького апеляційного господарського суду.

Її високий професіоналізм, порядність і щирість назавжди збережуться в пам’яті всіх, хто її знав і шанував.

Висловлюємо щире глибоке співчуття рідним і близьким Валентини Василівни, поділяємо біль і горе, та схиляємось в глибокій скорботі.

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