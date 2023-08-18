Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Могли б надати для лікування військових та розміщення ВПО, але банкротили: під час засідання Ради суддів озвучили шокуючі факти стосовно санаторію «Шкло»

Рада суддів провела дослідження, чому керівництво ДСА не заперечувало проти передачі на приватизацію санаторію «Шкло», який має дозвіл на видобування торф’яних грязей і мінеральних лікувальних вод, і закривало очі на те, що об’єкт занепадає.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі оголосили конкурс на 8 посад прокурорів

Зокрема, шукають 7 прокурорів на посади у відділи управління процесуального керівництва, а також підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді.

ТУ ДСА в Херсонській області вирішило не повертатися у Херсон і буде працювати дистанційно

Судді та працівники апарату судів, тим часом, працюють у Херсоні.

Володимир Зеленський змінив процедуру добору суддів Конституційного Суду Україну

Президент підписав закон, згідно з яким суддів КСУ буде добирати Дорадча група експертів.

Справи, що надходять з судів після зміни підсудності, необхідно зареєструвати та розглянути – РСУ

Діяльність Полтавського та Індустріального райсудів визнана незадовільною.

  1. В Україні

Пішла з життя суддя Донецького апеляційного господарського суду у відставці Валентина Манжур

15:27, 18 серпня 2023
На 75-му році життя перестало битися серце Валентини Василівни Манжур.
Пішла з життя суддя Донецького апеляційного господарського суду у відставці Валентина Манжур

Східний апеляційний господарський суд повідомив, що пішла з життя суддя Донецького апеляційного господарського суду у відставці Валентина Василівна Манжур.

На 75-му році життя перестало битися серце досвідченої судді, мудрої та чуйної жінки, турботливої мами та бабусі.

Понад 35 років Валентина Манжур присвятила роботі у сфері права, з них на посаді судді – майже 25. Свою суддівську кар’єру розпочала у 1988 році на посаді держарбітра Донецького облдержарбітражу. У 1991 році була призначена арбітром, суддею Господарського (арбітражного) суду Донецької області, а впродовж 2011 – 2014 років – суддею Донецького апеляційного господарського суду.

Її високий професіоналізм, порядність і щирість назавжди збережуться в пам’яті всіх, хто її знав і шанував.

Висловлюємо щире глибоке співчуття рідним і близьким Валентини Василівни, поділяємо  біль і горе, та схиляємось в глибокій скорботі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду