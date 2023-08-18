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Голову однієї з ВЛК в Києві підозрюють у виготовлені довідок про непридатність до військової служби

15:20, 18 серпня 2023
У Держбюро зазначили, що під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів.
Голову однієї з ВЛК в Києві підозрюють у виготовлені довідок про непридатність до військової служби

Голову військово-лікарської комісії одного з районних у місті Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у складані та видачі фіктивних довідок про непридатність до військової служби.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та зазначили, що ціна «послуги» для однієї особи становила 10 тисяч доларів США.

«Встановлено, що він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ та начальника Голосіївського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких Бюро викрило на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку на початку серпня 2023 року.

За розробленою організаторами схемою, голова ВЛК виготовляв чоловікам пакет фіктивних документів про, нібито, непридатність до військової служби та передавав їх своїм спільникам», - розповіли у ДБР.

У Держбюро зазначили, що під контролем правоохоронних органів задокументовано кілька випадків видачі фіктивних документів.

Голові ВЛК повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

Триває досудове слідство. Встановлюються інші факти та особи, можливо причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, що раніше ДБР затримало начальника Голосіївського військкомата – він підозрюється у незаконному переправленні осіб через кордон.

Також було затримало начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації.

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