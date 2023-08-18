«Наживалися» на війні: викрито підприємців, які відправили для ЗСУ браковані артилерійські міни на 270 млн гривень

СБУ викрила підприємців, які поставили ЗСУ браковані артилерійські міни, махінації виявили під час тестувань боєприпасів.

Джерело фото: СБУ

Військові контррозвідники Служби безпеки розкрили корупційну схему, яка призвела до порушення державного замовлення на виготовлення значної кількості боєприпасів для Збройних Сил України напередодні повномасштабного вторгнення рф, – повідомляє пресцентр СБУ.

Корупційна діяльність пов'язана з виконанням оборонного контракту щодо постачання артилерійських мін українській армії на загальну суму приблизно 270 мільйонів гривень.

За результатами слідства, у схему залучені керівники трьох приватних компаній, які були обрані для виконання замовлення від Міністерства оборони на виготовлення цих боєприпасів.

Згідно з підписаними контрактами, підприємства повинні були поставити бойові засоби до лютого 2022 року. Проте до цієї дати вони доставили лише обмежену кількість мін, які, виявилося, були браковані через використання неякісного пороху. Тож боєприпаси визнані непридатними для використання в реальних бойових умовах і можуть вплинути на функціонування артилерійської зброї.

Факти махінацій виявили під час тестувань артилерійських мін спеціалістами оборонного відомства.

Відбраковану партію засобів ураження повернули виробникам для виправлення дефектів. Однак, підприємства до цього часу не усунули технічні проблеми в військовій продукції, що призвело до того, що захисникам України не було поставлено жодної одиниці боєприпасів згідно з укладеним державним замовленням.

На основі зібраних доказів, двом керівникам зазначених компаній було оголошено про підозру згідно зі статтею 190 частина 4 Кримінального кодексу України (шахрайство великих розмірів). Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.