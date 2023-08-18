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НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Куртєва на понад 9 млн грн

16:10, 18 серпня 2023
За даними НАЗК, Анатолій Куртєв набув необґрунтовані активи у 9 млн 31 тис. грн, що перевищує його законні доходи.
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Куртєва на понад 9 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя Анатолія Куртєва, секретаря Запорізької міськради, виконувача обов’язків міського голови, виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 9 млн грн. Про це повідомляє НАЗК.

«Так, в серпні минулого року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи НАБУ виявили та вилучили майже 600 тис. грн, 230 тис. дол. США та 650 євро. Обшук здійснювався у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, до якого ймовірно причетний секретар міськради.

Хоча Куртєв у відповідь на запит Національного агентства заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру, НАЗК у тому числі за матеріалами НАБУ встановило, що він таки користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ними в законний спосіб.

У виправленій декларації за 2020 рік Куртєв вказав, що грошових активів не має, а відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків свідчать, що його доходи за 2021 та 2022 роки не дозволяли накопичити вилучену суму. Факт користування ним вказаною квартирою був підтверджений свідками та інформацією з камер відеоспостереження.

Помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли.

Таким чином, Куртєв набув необґрунтовані активи у 9 млн 31 тис. грн, що перевищує його законні доходи», — йдеться у повідомленні.

За результатами моніторингу способу життя НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно секретаря Запорізької міськради у зв’язку з виявленням ознак корупційного кримінального правопорушення – незаконного збагачення, відповідальність за яке передбачено ст. 368-5 Кримінального кодексу України та надіслало його до НАБУ для здійснення досудового розслідування.

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