У владельцев пиратских копий перестанет работать Windows

В Microsoft разработали инструмент, который блокирует пиратский Windows.

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Компания Microsoft в августе выпустила серию обновлений безопасности для операционных систем Windows 10 и Windows 11. Теперь программа защиты Windows Defender будет выявлять и блокировать программу-активатор для пиратских версий операционной системы AutoKMS, – сообщает пресс-служба Microsoft.

«Microsoft выпустила августовские обновления безопасности для операционной системы Windows 10 и Windows 11, а также для серверов. Обновление для 10 наконец исправило проблему с Intel DirectX в старой версии Windows 10. Отдельное обновление получил встроенный антивирус Windows Defender», – сказано в сообщении.

В частности, базовый антивирус теперь умеет узнавать и блокировать программу-активатор AutoKMS, которая является одной из самых распространенных программ для обходной активации Microsoft, включая Windows и Microsoft Office.

В Microsoft отметили, что около пятой части всех копий их операционных систем в мире было установлено нелегально.

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