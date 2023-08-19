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  1. В мире

У владельцев пиратских копий перестанет работать Windows

12:09, 19 августа 2023
В Microsoft разработали инструмент, который блокирует пиратский Windows.
У владельцев пиратских копий перестанет работать Windows
Источник фото: softlist

Компания Microsoft в августе выпустила серию обновлений безопасности для операционных систем Windows 10 и Windows 11. Теперь программа защиты Windows Defender будет выявлять и блокировать программу-активатор для пиратских версий операционной системы AutoKMS, – сообщает пресс-служба Microsoft.

«Microsoft выпустила августовские обновления безопасности для операционной системы Windows 10 и Windows 11, а также для серверов. Обновление для 10 наконец исправило проблему с Intel DirectX в старой версии Windows 10. Отдельное обновление получил встроенный антивирус Windows Defender», – сказано в сообщении.

В частности, базовый антивирус теперь умеет узнавать и блокировать программу-активатор AutoKMS, которая является одной из самых распространенных программ для обходной активации Microsoft, включая Windows и Microsoft Office.

В Microsoft отметили, что около пятой части всех копий их операционных систем в мире было установлено нелегально.

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