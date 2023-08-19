россия ударила баллистикой по центру Чернигова

российские оккупанты обстреляли центр Чернигова, есть погибшие – СМИ.

Источник фото: Defense Express

Во время воздушной тревоги в субботу, 19 августа, россия обстреляла Чернигов. Оккупанты ударили по центру города, – сообщил глава Черновской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram.

«Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже», – написал Вячеслав Чаус.

«Суспільне Чернігів» сообщает, что в результате обстрела россиянами центра Чернигова есть раненые и погибшие.

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