В Киеве прогремели мощные взрывы: первые подробности от Кличко

В результате взрывов, горит промзона возле столичной Кольцевой дороги.

Сегодня, 19 августа, в Киеве в районе Кольцевой дороги произошел мощный взрыв. Все службы немедленно проследовали на место происшествия, – сообщил городской голова Виталий Кличко.

По словам мэра города, со стороны области в промышленной зоне возле Кольцевой дороги в результате взрывов вспыхнул пожар.

«Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на территории области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала», – говорится в сообщении.

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