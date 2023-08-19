Будут судить военного дезертира, который воюет на стороне рф

Предатель из Крыма присягнул на верность государству-агрессору и сейчас обстреливает украинские города.

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Будут судить военного предателя, который воюет против Украины в составе ракетного дивизиона рф, – сообщает пресс-служба ГБР.

Так, работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении экс-сержанта батареи управления и радиолокации разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона из Крыма, который перешел на сторону врага и сейчас обстреливает мирные города Украины. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Следователи установили, что в 2014 году, после захвата оккупантами воинской части на полуострове Крым, военный отказался передислоцироваться в Николаев и присягнул на верность агрессору, когда его жена, тоже военнослужащий, передислоцировалась на подконтрольную территорию Украины вместе со своим подразделением.

Сейчас предатель воюет против Украины в должности главного сержанта батареи управления и радиолокации разведки зенитного ракетного дивизиона черноморского флота рф.

Он заочно обвиняется в госизмене и дезертирстве (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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