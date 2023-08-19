Как взорвали Крымский мост: подробности от главы СБУ Василия Малюка

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, как пришли к выводу использовать взрывчатое вещество, и как провезли его на сам мост.

Источник фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины, Василий Малюк, в интервью для NV раскрыл детали выполнения специальной операции, направленной на подрыв Крымского моста 8 октября 2022 года.

По словам Малюка, уже с весны 2022 года СБУ рассматривала возможность подрыва Крымского моста, рассматривая различные варианты выполнения этой задачи. Первый вариант включал перевозку взрывчатого вещества в товарных вагонах. Однако российские власти запретили любой груз на железнодорожной части моста, за исключением военных грузов. После этого был рассмотрен вариант с фурой, на которой были бы нагружены бочки с маслом, в середине которых содержалось взрывчатое вещество.

В итоге решено было использовать вариант со взрывчатым веществом, которое было обмотано целлофановой пленкой. Этот метод позволял создать вид гражданского груза, который не вызвал бы подозрений у таможни и на пунктах пропуска.

Спецслужба определила толщину слоя пленки, которая была достаточной для того, чтобы скрыть металлические цилиндры-сердечники, наполненные гексогеном. Эти цилиндры были спрятаны среди больших рулонов пленки, которые были погружены в контейнер. Общий вес этого "груза" составлял 21 тонну в тротиловом эквиваленте.

Кроме этого, в рамках подготовки к операции, спецслужба учитывала присутствие специальных систем радиоэлектронной борьбы на постах возле моста. Эти системы предназначены для сбивания GPS-координат на взрывных устройствах, направленных на определенные точки.

Таким образом, спецоперация была детально спланирована и выполнена с учетом многочисленных факторов и обстоятельств для достижения поставленной цели.

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