Украина осуществит первый международный обмен налоговой информацией

Первый обмен информацией по Общему стандарту отчетности запланирован на 2024 год.

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Разработано программное обеспечение для Государственной налоговой службы Украины, которое позволит проводить международный автоматический обмен информацией согласно Common Reporting Standard (CRS) и стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR) с более чем 100 иностранными налоговыми администрациями. Это стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства финансов Украины, Государственной налоговой службы Украины и Программы Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM).

Первый обмен информацией по Общему стандарту отчетности CRS запланирован на 2024 год, начиная со второго полугодия 2023 года (первый отчетный период). В дальнейшем отчетным периодом будет рассматриваться предыдущий календарный год.

Присоединение Украины к международной системе автоматического обмена информацией будет способствовать увеличению прозрачности в налоговой среде. Систематический анализ информации будет поступать в ГНС Украины от иностранных партнеров. Это поможет контролировать своевременное и полное декларирование активов и доходов, подлежащих налогообложению, а также будет способствовать выявлению незадекларированных активов и доходов, а также эффективной борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Внедрение международного автоматического обмена информацией для налоговых целей (CRS и CbCR) способствует гармонизации национального законодательства с нормами ЕС и делает налоговую систему более прозрачной и соответствующей международным стандартам.

Напомним, Зеленский подписал закон о новых правилах контроля за зарубежными счетами.

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