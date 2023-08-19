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  1. В мире

Швейцария не будет признавать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях Украины

13:17, 19 августа 2023
Швейцария не будет признавать документы, выданные россией со времени начала оккупации любой территории Украины.
Швейцария не будет признавать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях Украины
Источник фото: Visit Ukraine

Федеральный Совет Швейцарии поддержал решение Европейского Союза об отказе в признании документов, выданных россией на временно оккупированных территориях Украины и Грузии. Эта новость была объявлена на сайте Правительства Швейцарии, – сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Теперь граждане, которые имеют российские паспорта от выданных на указанных территориях, не будут иметь возможности получить Шенгенскую визу или пересечь внешнюю границу Шенгенской зоны.

Представители Федерального Совета Швейцарии уточнили, что они не будут признавать обычные и дипломатические паспорта, виды на жительство для лиц без гражданства, документы для возвращения и документы, идентифицирующие моряков.

Уточнено, что не будут признаваться документы, выданные оккупационной администрацией со времени начала оккупации любой территории Украины.

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