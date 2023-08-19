Байден рассказал, почему на самом деле Запад поддержал Украину в войне с рф

Такой войны не было со времен Второй Мировой, – Джо Байден.

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Российское вторжение в Украину – это первая война захватнического характера подобного Второй Мировой. И рф эту войну уже фактически проиграла, – заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после трехсторонней встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем, пишет CNN.

«россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, которую она заявляла. Это невозможно. ... Руководство Японии с первого дня занимало критическую позицию, давая понять, что последствия войны выходят далеко за пределы Европы», – сказал президент США.

Байден добавил, что это вторжение не является «только европейской проблемой, такого вторжения не было со времен Второй мировой войны».

Кроме того, в своем выступлении после трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Йолом президент США Джо Байден высоко оценил реакцию японского лидера на российское вторжение в Украину.

Байден отметил, что когда он позвонил Кисиде по поводу Украины, ему не пришлось убеждать его "ни в чем".

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