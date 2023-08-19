Когда в Киеве кончится жара: синоптики назвали, когда задождит

Синоптики обещают два дня осадков.

В Киеве ближайшие 4 суток будет сохраняться жаркая погода. После, два дня подряд ожидаются дожди и грозы, однако на температуру они не повлияют, – сообщает Укргидрометцентр.

Так, в ближайшие дни на Киевщине будет преобладать сухая и жаркая погода с температурой ночью +17...+19°, а днем +28°...+31°.

«Только 20 и 21 августа днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза», – отмечает Укргидрометцентр.

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