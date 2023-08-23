Бюро КРЕС высказало к законопроекту 5456-д замечания в части гарантий и статуса судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ

Бюро Консультативного совета европейских судей приняло заключение по законопроекту 5456-д в контексте вопросов перевода судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада готовится принять закон, которым урегулирует дальнейшую судьбу судей Верховного Суда Украины, Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда и Высшего административного суда. Эти суды не осуществляли правосудие и находились в процессе ликвидации с декабря 2017 года в результате судебной реформы, принятой в 2016-м, и парламент не мог справиться с вопросом, несмотря на многочисленные проекты, решения КСУ и ЕСПЧ.

Наконец, Комитет доработал поправки к соответствующему законопроекту 5456-д. В частности, депутаты пришли к мнению, что в 2017 году произошло «переименование» ВСУ в ВС (а не началась ликвидация ВСУ).

Также в финальной редакции законопроекта определили, что судьи ВССУ, ВХСУ, ВАСУ (которые были кассационными судами), переведенные в другие суды, а также изъявившие желание уволиться в отставку, по статусу, уровню денежного довольствия и уровню социально-бытового обеспечения приравниваются к судьям высших специализированных судов. То есть, к судьям Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Хотя, по мнению Главного юридического управления, не достаточно понятно, почему этих судей приравняли именно к уровню ВАКС.

Однако, как стало известно «Судебно-юридической газете», данный законопроект стал предметом рассмотрения Бюро КРЕС, которое изложило в свежем заключении от 22 августа 2023 свои рекомендации, и обратило внимание на необходимость соблюдения определенных гарантий по статусу судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ.

Итак, судьи высших специализированных судов Украины (ВССУ, ВХСУ и ВАСУ) как члены рабочей группы, созданной Комитетом Верховной Рады по вопросам правовой политики, 8 августа 2023 года обратились в Ассоциацию судей Украины с просьбой инициировать юридический анализ предлагаемых законопроектом №5456-д Закона «О судоустройстве и статусе судей» перед Консультативным советом европейских судей (КРЕС).

По их мнению, принятие законопроекта в нынешней редакции может привести к нарушению стабильности судебной системы и сделает невозможной практическую реализацию принципов, направленных на установление стандартов неизменяемости и, как следствие, независимости судей.

А именно, предлагаемый законопроект не содержит никаких гарантий, указанных в Заключении КРЕС от 09.12.2020 года CCJE-BU(2020)3 по реформе судебной системы Словакии (по запросу члена КРЕС от Словакии), в частности:

при изменении системы судов судьи на законодательном уровне не гарантирован перевод в суд той же инстанции;

длительное не перевод без оправданных причин нарушает право судьи на уважение частной и семейной жизни;

государство не возмещает расходы, связанные с переводом.

Уже 22 августа 2023 года БЮРО КРЕС по соответствующему обращению Ассоциации судей Украины приняло Заключение CCJE-BU(2023)3 по вопросам перевода судей в контексте реорганизации судебной системы, аналогичное выводу, к которому пришло Бюро КРЕС по подобному делу в отношении Словакии.

А именно, Бюро КРЕС пришло к выводу, как и в аналогичном деле, что принятие положений, предусматривающих перевод судей в суд низшей инстанции без их согласия при изменении системы судов, будет соответствовать европейским стандартам только при условии соблюдения принципов обеспечения гарантий сохранения полномочий и несменяемости как ключевых элементов независимости судей. В этом отношении на законодательном уровне должны быть установлены четкие и понятные положения.

Также Бюро КРЕС, рассмотрев спорный проект закона, отметило, что важность миссии судей и достоинство их должности следует принимать во внимание при рассмотрении уровня их вознаграждения. «Даже если их переводят в суды низшей инстанции, было бы целесообразно обеспечить сохранение их вознаграждения на том же уровне. Таким образом, эти судьи не должны были бы нести груз изменений в судебной системе и продолжали получать вознаграждение в соответствии с уровнем их стажа на основе их профессионального опыта и квалификации», - отметило Бюро.

Напомним, что законопроект 5456-д определяет, что судья ВССУ, ВХСУ, ВАСУ может быть переведен в апелляционный суд или местный суд, соответствующий специализации такого судьи, в порядке, предусмотренном статьями 53 и 82 настоящего Закона, без проведения конкурса.

Перевод такого судьи осуществляется Высшим советом правосудия на основании его личного заявления в течение 30 дней со дня его поступления независимо от наличия в соответствующем суде вакантной должности судьи.

Заявление о переводе подается судьями ВССУ, ВХСУ, ВАСУ, в Высший совет правосудия в течение 30 дней со дня вступления в силу нового Закона.

В случае неподачи заявления о переводе в течение указанного срока Высший совет правосудия предлагает такому судье перевод в апелляционный суд, который соответствует специализации такого судьи, определенного Высшим советом правосудия самостоятельно, в котором есть вакантная должность судьи.

Несогласие судьи с таким переводом является основанием для увольнения его с должности в соответствии с пунктом 5 ч. 6 статьи 126 Конституции (несогласие на перевод в другой суд в случае ликвидации или реорганизации суда, где судья занимает должность).

Решение о переводе судьи принимается Высшим советом правосудия без предоставления рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Судьи ВССУ, ВХСУ, ВАСУ, переведенные в другие суды в соответствии с вышеприведенной процедурой (кроме тех, которые успешно прошли оценивание на соответствие занимаемой должности до вступления в силу нового Закона), оцениваются ВККС на соответствие занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики и добродетели в порядке, определенном настоящим Законом, в первую очередь.

Судьи ВССУ, ВХСУ, ВАСУ, переведенные в другие суды, а также изъявившие желание уволиться в отставку, по статусу, уровню денежного обеспечения и уровню социально-бытового обеспечения приравниваются к судьям высших специализированных судов. То есть, к судьям Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

В случае увольнения в связи с подачей заявления об отставке независимо от занимаемой должности судьям ВССУ, ВХСУ, ВАСУ гарантируется назначение ежемесячного пожизненного денежного содержания в размере и порядке, предусмотренных настоящим Законом, исходя из размера судейского вознаграждения, исчисляемого из базового размера должностного оклада судьи высшего специализированного суда.

Судьи ВССУ, ВХСУ, ВАСУ, которым назначен размер ежемесячного пожизненного денежного содержания в соответствии с положениями Закона «О судоустройстве и статусе судей» образца 2010 года, имеют право на осуществление перерасчета ежемесячного пожизненного денежного содержания в порядке и размере, определенных частью третьей статьи 142 настоящего Закона, исходя из размера судейского вознаграждения, исчисляемого из базового размера должностного оклада судьи высшего специализированного суда. То есть судьи ВАКС.

Личные дела этих судей подлежат хранению в Верховном Суде, на который возлагается выдача документов для назначения/пересчета пожизненного содержания судьи в отставке.

При необходимости осуществления Верховным Судом и ГСА как распорядителем бюджетных средств дополнительных расходов из бюджета, связанных с реализацией отдельных положений нового Закона, Кабмин должен будет обеспечить увеличение расходов соответствующему распорядителю бюджетных средств.

Автор: Наталя Мамченко

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