Бюро КРЕС висловило до законопроекту 5456-д зауваження щодо гарантій та статусу суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ

Бюро Консультативної ради європейських суддів ухвалило висновок стосовно законопроекту 5456-д у контексті питань переведення суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада готується ухвалити закон, яким врегулює подальшу долю суддів Верховного Суду України, Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду і Вищого адміністративного суду. Ці суди не здійснювали правосуддя і знаходилися у процесі ліквідації з грудня 2017 року внаслідок судової реформи, ухваленої у 2016-му, і парламент не міг дати ради питанню, незважаючи на численні проекти, рішення КСУ та ЄСПЛ.

Врешті Комітет доопрацював поправки до відповідного законопроекту 5456-д. Зокрема, депутати дійшли думки, що у 2017 році сталося «перейменування» ВСУ у ВС (а не почалася ліквідація ВСУ).

Також у фінальній редакції законопроекту визначили, що судді ВССУ, ВГСУ, ВАСУ (які були касаційними судами), переведені до інших судів, а також ті, які виявили бажання звільнитися у відставку, за статусом, рівнем грошового забезпечення та рівнем соціально-побутового забезпечення прирівнюються до суддів вищих спеціалізованих судів. Тобто, до суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Хоча, на думку Головного юридичного управління, не є досить зрозумілим, чому цих суддів прирівняли саме до рівня ВАКС.

Однак, як стало відомо «Судово-юридичній газеті», даний законопроект став предметом розгляду Бюро КРЄС, яке виклало у свіжому висновку від 22 серпня 2023 року свої рекомендації, і звернуло увагу на необхідність дотримання певних гарантій щодо статусу суддів ВССУ, ВГСУ і ВАСУ.

Отже, судді вищих спеціалізованих судів України (ВССУ, ВГСУ і ВАСУ) як члени робочої групи, створеної Комітетом Верховної Ради з питань правової політики, 8 серпня 2023 року звернулися до Асоціації суддів України з проханням ініціювати юридичний аналіз пропонованих законопроектом №5456-д змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» перед Консультативною радою європейських суддів (КРЄС).

На їх думку, прийняття законопроекту у нинішній редакції може призвести до порушення стабільності судової системи та унеможливлення практичної реалізації принципів, спрямованих на встановлення стандартів незмінюваності та, як наслідок, незалежності суддів.

А саме, пропонований законопроект не містить жодних гарантій, зазначених у Висновку КРЄС від 09.12.2020 року CCJE-BU(2020)3 щодо реформи судової системи Словаччини (на запит члена КРЄС від Словаччини), зокрема:

при зміні системи судів судді на законодавчому рівні не гарантовано переведення до суду тієї самої інстанції;

тривале не переведення без виправданих причин порушує право судді на повагу до приватного та сімейного життя;

держава не покриває витрати, пов’язані з переведенням.

Вже 22 серпня 2023 року БЮРО КРЄС за відповідним зверненням Асоціації суддів України ухвалило Висновок CCJE-BU(2023)3 щодо питань переведення суддів у контексті реорганізації судової системи, аналогічний висновку, до якого дійшло Бюро КРЄС у подібній справі стосовно Словаччини.

А саме, Бюро КРЄС прийшло до висновку, як і у аналогічній справі, що прийняття положень, які передбачають переведення суддів до суду нижчої інстанції без їхньої згоди при зміні системи судів, відповідатиме європейським стандартам лише за умови дотримання принципів забезпечення гарантій збереження повноважень та незмінюваності як ключових елементів незалежності суддів. Щодо цього на законодавчому рівні мають бути встановлені чіткі та зрозумілі положення.

Також Бюро КРЄС, розглянувши спірний проект закону зауважило, що важливість місії суддів і гідність їхньої посади слід брати до уваги при розгляді рівнів їхньої винагороди. «Навіть якщо їх переводять до судів нижчої інстанції, було б доцільно забезпечити збереження їхньої винагороди на тому ж рівні. Таким чином, ці судді не повинні були б нести тягар змін у судовій системі та продовжували б отримувати винагороду відповідно до рівня їхнього стажу на основі їх професійного досвіду та кваліфікації», - зазначило Бюро.

Нагадаємо, що законопроект 5456-д визначає, що суддя ВССУ, ВГСУ, ВАСУ може бути переведений до апеляційного суду чи місцевого суду, що відповідає спеціалізації такого судді, у порядку, передбаченому статтями 53 та 82 цього Закону, без проведення конкурсу.

Переведення такого судді здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі його особистої заяви протягом 30 днів з дня її надходження, незалежно від наявності у відповідному суді вакантної посади судді.

Заява про переведення подається суддями ВССУ, ВГСУ, ВАСУ, до Вищої ради правосуддя протягом 30 днів з дня набрання чинності новим Законом.

У разі неподання заяви про переведення протягом зазначеного строку Вища рада правосуддя пропонує такому судді переведення до апеляційного суду, що відповідає спеціалізації такого судді, визначеного Вищою радою правосуддя самостійно, в якому є вакантна посада судді.

Незгода судді з таким переведенням є підставою для звільнення його з посади відповідно до пункту 5 ч. 6 статті 126 Конституції (незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду).

Рішення про переведення судді приймається Вищою радою правосуддя без надання рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Судді ВССУ, ВГСУ, ВАСУ, переведені до інших судів відповідно до вищенаведеної процедури (крім тих, які успішно пройшли оцінювання на відповідність займаній посаді до набрання чинності новим Законом), оцінюються ВККС на відповідність займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності у порядку, визначеному цим Законом, першочергово.

Судді ВССУ, ВГСУ, ВАСУ, переведені до інших судів, а також ті, які виявили бажання звільнитися у відставку, за статусом, рівнем грошового забезпечення та рівнем соціально-побутового забезпечення прирівнюються до суддів вищих спеціалізованих судів. Тобто, до суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

У разі звільнення у зв'язку з поданням заяви про відставку незалежно від займаної посади суддям ВССУ, ВГСУ, ВАСУ гарантується призначення щомісячного довічного грошового утримання у розмірі та в порядку, передбачених цим Законом, виходячи з розміру суддівської винагороди, що обчислюється з базового розміру посадового окладу судді вищого спеціалізованого суду.

Судді ВССУ, ВГСУ, ВАСУ, яким призначено розмір щомісячного довічного грошового утримання відповідно до положень Закону «Про судоустрій і статус суддів» зразка 2010 року, мають право на здійснення перерахунку щомісячного довічного грошового утримання у порядку та розмірі, визначених частиною третьою статті 142 цього Закону, виходячи з розміру суддівської винагороди, що обчислюється з базового розміру посадового окладу судді вищого спеціалізованого суду. Тобто, судді ВАКС.

Особові справи цих суддів підлягають зберіганню у Верховному Суді, на який покладається видача документів для призначення/перерахунку довічного грошового утримання судді у відставці.

У разі необхідності здійснення Верховним Судом та ДСА як розпорядником бюджетних коштів додаткових видатків з бюджету, пов'язаних з реалізацією окремих положень нового Закону, Кабмін повинен буде забезпечити збільшення видатків відповідному розпоряднику бюджетних коштів.

Автор: Наталя Мамченко

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