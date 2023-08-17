Почекають ще: Рада суддів вирішила, що питання долі суддів вищих спецсудів та ВСУ розглядати не варто

Минуло вже 6 років, рішення КСУ та ЄСПЛ, однак ані у парламенті, ані в РСУ не поспішають вирішити долю суддів Верховного Суду України та вищих спецсудів.

Як відомо, з 2017 року в Україні фактично існує два верховних суди – «новий» Верховний Суд та Верховний Суд України. Останній за задумом законотворця мав бути ліквідований, однак досі знаходиться у процесі ліквідації, як і вищі спецсуди (ВГСУ, ВССУ та ВАСУ). Не вирішена досі й доля його суддів.

У 2020 році Конституційний Суд постановив рішення 2-р/2020, де вказав, що судді Верховного Суду України мають продовжувати здійснювати свої повноваження як судді Верховного Суду. Відтак фактична диференціація суддів ВСУ та суддів Верховного Суду не узгоджується з принципом незмінюваності суддів, що є складовою конституційної гарантії незалежності суддів. Також КСУ наголосив, оскільки судді Верховного Суду України є суддями найвищого суду, закріпленого у Конституції України, враховуючи незмінність їх статусу, законодавець має передбачити спеціальну процедуру та критерії оцінювання цих суддів.

Згодом, у липні 2021 року, Європейський суд з прав людини присудив компенсації суддям Верховного Суду України у 5 тисяч євро та встановив, що Україна порушила Конвенцію. У цій справі «Гуменюк та інші проти України» ЄСПЛ вказав, що з грудня 2017 року, коли новий ВС розпочав роботу, заявники (судді ВСУ) не могли виконувати свої судові функції як судді Верховного Суду. Це серйозно підірвало правову визначеність та передбачуваність конституційних принципів незалежності судових органів.

Паралельно з цим у Верховній Раді час від часу виникали законопроекти, які пропонували різні версії, як виконати рішення КСУ та привести законодавство у відповідність з його рішенням та рішенням ЄСПЛ.

Втім, хоча багато суддів ВСУ та вищих спецсудів вже пішли у відставку, «віз і нині там». 20 березня 2023 року парламент ухвалив за основу законопроект № 5456-д авторства Дениса Маслова. Але минуло вже 5 місяців, і до другого читання його так і не підготували.

17 серпня питання цих суддів готувалася розглянути Рада суддів України. Відповідний проект рішення щодо звернення до ВККС з пропозицією в найкоротші строки розглянути питання про переведення суддів із судів, які перебувають в процесі ліквідації, підготував член РСУ Костянтин Кобилянський. Однак напередодні засідання з’явився інший варіант рішення від голови РСУ Богдана Моніча, який запропонував не ставити в порядок денний дане питання, пославшись на те, що на розгляді в комітеті знаходиться згаданий законопроект 5456-д, і краще почекати його прийняття Верховною Радою.

«Коли ми проводили робочу нараду з питань підготовки засідання РСУ, була ініціатива з приводу внесення до порядку денного питання щодо врегулювання долі суддів ліквідованих судів. Ініціював його внесення Костянтин Кобилянський. Наполягаєте на внесенні цього питання? Чи можливо ми його сьогодні вносити не будемо? Станом на сьогодні до нас жодних звернень від цих суддів не надходило. І судді спеціалізованих судів в телефонному режимі з нами зв’язувалися і просили це питання не порушувати, враховуючи, що у парламенті є комітетський законопроект, і є надія, що він найближчим часом буде внесений до сесійної зали», - зазначив Богдан Моніч.

В свою чергу, Костянтин Кобилянський зауважив, що ВСУ і вищі спецсуди розпочали свою ліквідацію ще 6 років тому, і цей процес досі триває. «Велика частина суддів цих суддів пішли у відставку, частина – у зв’язку з досягненням 65 років, так і не дочекавшись переведення у той чи інший суд.

У проекті рішення пропонується той самий варіант, що і у законопроекті. Крім того, навіть не зважаючи на те, чи буде він проголосований чи не буде, є закон про судоустрій і статус суддів, який чітко передбачає, яким чином мають бути переведені судді цих судів – без конкурсу до суду того самого рівня або до суду нижчого рівня. Тому я не думаю, що наш проект рішення відрізняється від того законопроекту, який внесений на комітет. Я просив би включити його до порядку денного та обговорити», - підкреслив Кобилянський

На це Богдан Моніч зауважив, що у РСУ є два проекти рішення. Один з них – той, що підготував Костянтин Кобилянський та інший – який вчора надіслав членам РСУ сам Богдан Моніч.

«Моя особиста позиція – наразі ми можемо почекати, тому що ВККС відновила свою роботу 1 червня. Можливо, вони й самостійно вирішать цю проблему. На мою думку, це питання не варто включати у порядок денний», - відповів голова РСУ.

«Я ще раз наголошую, що процес ліквідації триває вже 6 років, і Рада суддів не має стояти осторонь, коли настільки довго нічого не відбувається із суддями цих судів, які перебувають у процесі ліквідації. Тому РСУ має відреагувати, незалежно від того, коли запрацювала ВККС. Ми ж не можемо вказувати ВККС, що робити. Ми можемо висловити свою думку», додав Костянтин Кобилянський.

За те, щоб включити у порядок денний це питання проголосувало 8 членів РСУ. Проти – 5. Утрималися – 6. Отже, голосувало 19 членів Ради суддів. «Інші, очевидно, не голосували», підсумував Богдан Моніч.

Нагадаємо, що у складі РСУ – 30 членів.

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