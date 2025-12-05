На Чернігівщині 90% абонентів залишилися без світла через аварію в мережі

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У Чернігівській області внаслідок системної аварії в мережі знеструмлені 90% абонентів. Про це повідомило АТ «Чернігівобленерго».

«О 14:12 внаслідок системної аварії в мережі в області знеструмлено 90% абонентів», - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Раніше в Укренерго повідомляли, що 5 грудня в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

