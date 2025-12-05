  1. В Украине

В Черниговской области 90% абонентов остались без света из-за аварии в сети

15:25, 5 декабря 2025
Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В Черниговской области 90% абонентов остались без света из-за аварии в сети
Фото: freepik.com
В Черниговской области в результате системной аварии в сети обесточены 90% абонентов. Об этом сообщило АО «Черниговоблэнерго».

«В 14:12 в результате системной аварии в сети в области обесточено 90% абонентов», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее в «Укренерго» заявляли, что 5 декабря во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления.

