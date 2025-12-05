В Черниговской области 90% абонентов остались без света из-за аварии в сети

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Фото: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области в результате системной аварии в сети обесточены 90% абонентов. Об этом сообщило АО «Черниговоблэнерго».

«В 14:12 в результате системной аварии в сети в области обесточено 90% абонентов», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее в «Укренерго» заявляли, что 5 декабря во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.