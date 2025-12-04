Как будут отключать свет 5 декабря — рассказали в Укрэнерго
18:24, 4 декабря 2025
Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59.
В пятницу, 5 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщило «Укренерго».
«Причина введения ограничений — последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — заявили в компании.
Время и объем применения ограничений будут такими:
ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
- с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
- с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей
В «Укренерго» добавили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
