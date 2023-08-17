Подождут еще: Совет судей решил, что вопрос судьбы судей высших спецсудов и ВСУ рассматривать не стоит

Прошло уже 6 лет, решение КСУ и ЕСПЧ, однако ни в парламенте, ни в ССУ не спешат решить судьбу судей Верховного Суда Украины и высших спецсудов.

Как известно, с 2017 года в Украине фактически существует два верховных суда – новый Верховный Суд и Верховный Суд Украины. Последний по замыслу законотворца должен быть ликвидирован, однако до сих пор находится в процессе ликвидации, как и высшие спецсуды (ВХСУ, ВССУ и ВАСУ). Не решена до сих пор и судьба его судей.

В 2020 году Конституционный Суд принял решение 2-р/2020, где указал, что судьи Верховного Суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного Суда. Следовательно, фактическая дифференциация судей ВСУ и судей Верховного Суда не согласуется с принципом несменяемости судей, что является составляющей конституционной гарантии независимости судей. Также КСУ отметил, что судьи Верховного Суда Украины являются судьями высшего суда, закрепленного в Конституции Украины, учитывая неизменность их статуса, законодатель должен предусмотреть специальную процедуру и критерии оценивания этих судей.

В июле 2021 года Европейский суд по правам человека присудил компенсации судьям Верховного Суда Украины в 5 тысяч евро и установил, что Украина нарушила Конвенцию. По этому делу «Гуменюк и другие против Украины» ЕСПЧ указал, что с декабря 2017 года, когда новый ВС приступил к работе, заявители (судьи ВСУ) не могли выполнять свои судебные функции как судьи Верховного Суда. Это серьезно подорвало правовую определенность и предсказуемость конституционных принципов независимости судебных органов.

Параллельно с этим в Верховной Раде время от времени возникали законопроекты, предлагавшие разные версии, как выполнить решение КСУ и привести законодательство в соответствие с его решением и решением ЕСПЧ.

Впрочем, хотя многие судьи ВСУ и высшие спецсуды уже ушли в отставку, «воз и ныне там». 20 марта 2023 года парламент принял за основу законопроект №5456-д авторства Дениса Маслова. Но прошло уже 5 месяцев и ко второму чтению его так и не подготовили.

17 августа вопрос этих судей готовился рассмотреть Совет судей Украины. Соответствующий проект решения по обращению в ВККС с предложением в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о переводе судей из судов, находящихся в процессе ликвидации, подготовил член ССУ Константин Кобылянский. Однако накануне заседания появился другой вариант решения от председателя ССУ Богдана Монича, который предложил не ставить в повестку дня данный вопрос, сославшись на то, что на рассмотрении в комитете находится упомянутый законопроект 5456-д, и лучше подождать его принятие Верховной Радой.

«Когда мы проводили рабочее совещание по вопросам подготовки заседания ССУ, была инициатива по поводу внесения в повестку дня вопроса по урегулированию судьбы судей ликвидированных судов. Инициировал его внесение Константин Кобылянский. Настаиваете на внесении этого вопроса? Возможно, мы его сегодня вносить не будем? По состоянию на сегодняшний день к нам никаких обращений от этих судей не поступало. И судьи специализированных судов в телефонном режиме с нами связывались и просили этот вопрос не поднимать, учитывая, что в парламенте есть комитетский законопроект, и есть надежда, что он в ближайшее время будет внесен в сессионный зал», - отметил Богдан Монич.

В свою очередь, Константин Кобылянский отметил, что ВСУ и высшие спецсуды начали свою ликвидацию еще 6 лет назад, и этот процесс продолжается. «Большая часть судей этих судей ушла в отставку, часть – в связи с достижением 65 лет, так и не дождавшись перевода в тот или иной суд.

В проекте решения предлагается тот же вариант, что и в законопроекте. Кроме того, даже несмотря на то, будет ли он проголосован или не будет, есть закон о судоустройстве и статусе судей, четко предусматривающий, каким образом должны быть переведены судьи этих судов – без конкурса в суд того же уровня или в суд низшего уровня. Поэтому я не думаю, что наш проект решения отличается от законопроекта, который внесен на комитет. Я просил бы включить его в повестку дня и обсудить», - подчеркнул Кобылянский.

На это Богдан Монич отметил, что у ССУ есть два проекта решения. Один из них – тот, что подготовил Константин Кобылянский и другой – который вчера направил членам ССУ сам Богдан Монич.

«Моя личная позиция – пока мы можем подождать, потому что ВККС возобновила свою работу 1 июня. Может быть, они и самостоятельно решат эту проблему. На мой взгляд, этот вопрос не стоит включать в повестку дня», - ответил глава ССУ.

«Я еще раз подчеркиваю, что процесс ликвидации длится уже 6 лет, и Совет судей не должен стоять в стороне, когда настолько долго ничего не происходит с судьями этих судов, находящихся в процессе ликвидации. Поэтому ССУ должен отреагировать, независимо от того, когда заработал ВККС. Мы ведь не можем указывать ВККС, что делать. Мы можем высказать свое мнение», – добавил Константин Кобылянский.

За то, чтобы включить в повестку дня этот вопрос проголосовали 8 членов ССУ. Против – 5. Воздержались – 6. Итак, голосовало 19 членов Совета судей. «Другие, очевидно, не голосовали», подытожил Богдан Монич.

Напомним, что в составе ССУ – 30 членов.

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