В Офисе Президента рассказали, как сорвать производство оружия в россии: поможет статус страны-террориста

рф тратит на ведение войны в Украине 32% своего годового бюджета, это около 10 триллионов рублей.

В Офисе Президента назвали способ сорвать производство оружия в россии. Так, рф тратит на ведение войны в Украине 32% своего годового бюджета, это около 10 триллионов рублей.

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, рф продолжит производить оружие, если не получит статус государства-террориста.

«Они вкладывают деньги в определенные производства, смогли получить наиболее технологичные производственные линии от Ирана по производству дронов разных модификаций, производят определенные ракеты. Составляющие эти ракет поставляют даже страны – наши партнеры. Безусловно, это не государственные правительства поставляют, а частные компании», - заявил Подоляк в интервью 24 каналу.

По его словам, санкции против рф наносят существенный вред ее экономике, но россияне продолжат производить ракеты, пока не определят ее другой юридический статус - страны-террориста:

«Чтобы частные компании не обходили в пределах параллельного импорта и не разрешали России получать определенные компоненты».

Подоляк добавил, что этот статус полностью ограничивает возможность торговли со странами, занимающими даже нейтральную позицию.

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