У Офісі Президента розповіли, як зірвати виробництво зброї в росії: допоможе статус країни-терориста

рф витрачає на ведення війни в Україні 32% свого річного бюджету, це близько 10 трильйонів рублів.

У Офісі Президента назвали спосіб, як зірвати виробництво зброї в росії. Так, рф витрачає на ведення війни в Україні 32% свого річного бюджету, це близько 10 трильйонів рублів.

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, рф продовжить виробляти зброю, якщо не отримає статус держави-терориста.

«Вони вкладають гроші у певні виробництва, змогли отримати найбільш технологічні виробничі лінії від Ірану з виробництва дронів різних модифікацій, виробляють певні ракети. Складові цих ракет постачають навіть країни - наші партнери. Безумовно, це не державні уряди постачають, а приватні компанії», — заявив Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, санкції проти рф завдають істотної шкоди її економіці, але росіяни продовжать виробляти ракети, поки не визначать її інший юридичний статус - країни-терориста:

«Щоб приватні компанії не обходили у межах паралельного імпорту і не дозволяли Росії отримувати певні компоненти».

Подоляк додав, що цей статус повністю обмежує можливість торгівлі з країнами, що займають навіть нейтральну позицію.

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