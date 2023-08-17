У Полтаві рятувальники допомогли вибратись дитині з поштомату

В поштоматі застрягла дитина і не могла самостійно вибратися.

Джерело фото: facebook.com/DSNSPOLTAVA

Надзвичайники провели аварійне відкриття комірки поштомату у Полтаві.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Так, у середу, 16 серпня, надійшло повідомлення про те, що в поштоматі застрягла дитина і не може самостійно вибратися.

Працівникам ДСНС, які прибули на місце, за допомогою аварійно-рятувального інструменту вдалося швидко визволити її. На щастя, дана подія для неї відбулася лише переляком.

Також ми писали, що на Харківщині поки 6-річний хлопчик спав під ліжком, родичі заявили в поліцію про зникнення.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.