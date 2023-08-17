Допомагала призовникам уникнути мобілізації: керівницю аспірантури Льотної академії НАУ затримали на хабарі

За даними слідства, підозрювана вимагала 23 тисячі за вирішення питання щодо вступу двох мешканців Кіровоградщини до аспірантури.

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Завідувачку аспірантури Льотної академії Національного авіаційного університету (НАУ) викрили на вимаганні й отриманні хабарів, повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, вона вимагала 23 тис. гривень хабара від двох мешканців Кіровоградщини. За цю суму обіцяла вирішити питання з успішним складанням іспитів та безперешкодним вступом до аспірантури.

Навчання у виші для здобуття вченого ступеня надавало право на відстрочку від мобілізації. Неправомірну вигоду жінка отримувала частинами.

Затримали викладачку у власному кабінеті після передачі другої частини «винагороди» у розмірі 11 500 гривень.

Завідувачці вже оголосили підозру в хабарництві. Прокурори скерували до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

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