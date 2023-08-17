Чоловік через суд домігся поновлення на посаді професора Університету Кан-Нормандія у Франції, звідки його звільнили за перевищення граничного віку працівників.

У Франції суд зобов’язав поновити на роботі 74-річного професора, якого звільнили за старість. Про це повідомляє Le Parisien.

Так, 74-річний професор Жан-Жак Туруде через суд домігся поновлення на посаді професора Університету Кан-Нормандія у Франції, звідки його звільнили за перевищення граничного віку працівників.

Відомо, що університет звільнив Туруде у 2021 році з посиланням на закон про державну службу. Він регламентує, що граничний вік працівників державних установ, включно з університетами, не повинен перевищувати 67 років.

Але професор, який у Франції вважається одним із найбільших авторитетів у галузі адміністративного права, в суді вказав, що працював не за контрактом, а за сумісництвом. На таку категорію вікові обмеження не поширюються.

Суд став на бік Туруде й зобов’язав Університет Кана-Нормандії поновити професора на посаді з наступного навчального року.

«Тоді як багато людей все ще оскаржують збільшення пенсійного віку до 64 років, що я цілком можу зрозуміти для більш важких професій, ніж викладання, здається дивним, що хтось повинен боротися в суді, щоб працювати набагато довше цього віку», – сказав професор в інтерв’ю виданню Ouest-France.

Колишній адвокат і згодом викладач, Жан-Жак Туруде присвятив викладанню понад пів століття. В останні роки його навантаження складало двадцять із гаком годин на місяць.

Університет ще може подати апеляцію на рішення суду.

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