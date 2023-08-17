Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Понятие «повторяемость» как основание для применения санкции со стороны Гоструда, - позиция ВС

Верховный Суд разъяснил понятие «повторяемости» как условия применения к правонарушителю санкции, предусмотренной абзацем третьим части второй статьи 265 КЗоТ Украины.

Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения информации, полученной с сервиса Google Maps

Учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps можно считать допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они собираются из разных источников, - позиция Верховного Суда.

Верховная Рада собирается изменить закон о национальных меньшинствах, чтобы привести его в соответствие с выводом Венецианской комиссии

В частности, предлагается установить, что отдельные ограничения права на использование языка национального меньшинства не применяются к языку государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, с момента соответствующего признания и в течение 5 лет со дня принятия Верховной Радой решения об отмене такого статуса.

Дела, поступающие из судов после смены подсудности, необходимо зарегистрировать и рассмотреть – Совет судей

Деятельность Полтавского и Индустриального райсудов признана неудовлетворительной.

Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко предлагают ввести новый вид дисциплинарного взыскания для военнослужащих

Также в проекте предусмотрено поощрение для военнослужащих посредством возобновления в военном звании.

  1. В мире
  2. / Суд инфо

Во Франции суд обязал восстановить на работе 74-летнего профессора, уволенного за старость

15:19, 17 августа 2023
Мужчина через суд добился восстановления в должности профессора Университета Кан-Нормандия во Франции, откуда его уволили за превышение предельного возраста работников.
Во Франции суд обязал восстановить на работе 74-летнего профессора, уволенного за старость

Во Франции суд обязал восстановить на работе 74-летнего профессора, уволенного за старость. Об этом сообщает Le Parisien.

Так, 74-летний профессор Жан-Жак Туруде через суд добился восстановления в должности профессора Университета Кан-Нормандия во Франции, откуда его уволили за превышение предельного возраста работников.

Известно, что университет уволил Туруде в 2021 году со ссылкой на закон о государственной службе. Он регламентирует, что предельный возраст работников государственных учреждений, включая университеты, не должен превышать 67 лет.

Но профессор, во Франции считающийся одним из крупнейших авторитетов в области административного права, в суде указал, что работал не по контракту, а по совместительству. На такую категорию возрастные ограничения не распространяются.

Суд принял сторону Туруде и обязал Университет Кана-Нормандии восстановить профессора в должности со следующего учебного года.

«В то время как многие люди все еще оспаривают увеличение пенсионного возраста до 64 лет, что я вполне могу понять для более трудных профессий, чем преподавание, кажется странным, что кто-то должен бороться в суде, чтобы работать гораздо дольше этого возраста», – сказал профессор в интервью изданию Ouest-France.

Бывший адвокат и впоследствии преподаватель Жан-Жак Туруде посвятил преподаванию более полувека. В последние годы его нагрузка составляла двадцать с лишним часов в месяц.

Университет может подать апелляцию на решение суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва