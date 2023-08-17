Мужчина через суд добился восстановления в должности профессора Университета Кан-Нормандия во Франции, откуда его уволили за превышение предельного возраста работников.

Во Франции суд обязал восстановить на работе 74-летнего профессора, уволенного за старость. Об этом сообщает Le Parisien.

Так, 74-летний профессор Жан-Жак Туруде через суд добился восстановления в должности профессора Университета Кан-Нормандия во Франции, откуда его уволили за превышение предельного возраста работников.

Известно, что университет уволил Туруде в 2021 году со ссылкой на закон о государственной службе. Он регламентирует, что предельный возраст работников государственных учреждений, включая университеты, не должен превышать 67 лет.

Но профессор, во Франции считающийся одним из крупнейших авторитетов в области административного права, в суде указал, что работал не по контракту, а по совместительству. На такую категорию возрастные ограничения не распространяются.

Суд принял сторону Туруде и обязал Университет Кана-Нормандии восстановить профессора в должности со следующего учебного года.

«В то время как многие люди все еще оспаривают увеличение пенсионного возраста до 64 лет, что я вполне могу понять для более трудных профессий, чем преподавание, кажется странным, что кто-то должен бороться в суде, чтобы работать гораздо дольше этого возраста», – сказал профессор в интервью изданию Ouest-France.

Бывший адвокат и впоследствии преподаватель Жан-Жак Туруде посвятил преподаванию более полувека. В последние годы его нагрузка составляла двадцать с лишним часов в месяц.

Университет может подать апелляцию на решение суда.

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