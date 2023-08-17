Помогала призывникам избежать мобилизации: руководителя аспирантуры Летной академии НАУ задержали на взятке

По данным следствия, подозреваемая требовала 23 тысячи за решение вопроса о вступлении двух жителей Кировоградщины в аспирантуру.

Фото: Кировоградская областная прокуратура

Заведующую аспирантурой Летной академии Национального авиационного университета (НАУ) разоблачили на вымогательстве и получении взяток, сообщил Офис Генпрокурора.

По данным следствия, она потребовала 23 тыс. грн взятки от двух жителей Кировоградщины. За эту сумму обещала решить вопрос с успешной сдачей экзаменов и беспрепятственным поступлением в аспирантуру.

Учеба в вузе для получения ученой степени предоставляла право на отсрочку от мобилизации. Неправомерную выгоду женщина получала по частям.

Задержали преподавательницу в собственном кабинете после передачи второй части вознаграждения в размере 11 500 грн.

Заведующей уже объявили подозрение во взяточничестве. Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании ей меры пресечения.

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