Помогала призывникам избежать мобилизации: руководителя аспирантуры Летной академии НАУ задержали на взятке

Заведующую аспирантурой Летной академии Национального авиационного университета (НАУ) разоблачили на вымогательстве и получении взяток, сообщил Офис Генпрокурора.
По данным следствия, она потребовала 23 тыс. грн взятки от двух жителей Кировоградщины. За эту сумму обещала решить вопрос с успешной сдачей экзаменов и беспрепятственным поступлением в аспирантуру.
Учеба в вузе для получения ученой степени предоставляла право на отсрочку от мобилизации. Неправомерную выгоду женщина получала по частям.
Задержали преподавательницу в собственном кабинете после передачи второй части вознаграждения в размере 11 500 грн.
Заведующей уже объявили подозрение во взяточничестве. Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании ей меры пресечения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.