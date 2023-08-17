В Полтаве спасатели помогли выбраться ребенку из почтомата

В почтомате застрял ребенок и не мог самостоятельно выбраться.

Источник фото: facebook.com/DSNSPOLTAVA

Чрезвычайщики провели аварийное открытие ячейки почтомата в Полтаве.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Полтавской области.

Так, в среду, 16 августа, поступило сообщение о том, что в почтомате застрял ребенок и не может самостоятельно выбраться.

Работникам ГСЧС, которые прибыли на место, с помощью аварийно-спасательного инструмента удалось быстро освободить его. К счастью, данное событие для него обошлось лишь испугом.

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