Мерц виступив проти передачі США заморожених активів РФ: «Гроші мають піти Україні»

15:02, 5 грудня 2025
Фрідріх Мерц не бачить жодної можливості переказати російські кошти до США.
Мерц виступив проти передачі США заморожених активів РФ: «Гроші мають піти Україні»
Фото: Getty Images
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він проти передачі Сполученим Штатам заморожених на території Європейського Союзу російських активів, пише Reuters.

Мерца вважає, що «дехто у Вашингтоні хоче отримати певні економічні вигоди» від заморожених російських активів.

«Це внутрішньоєвропейське питання, і я не бачу жодної можливості, у будь-якій формі економічної вигоди, переказати кошти, які ми потім мобілізуємо, до США. Ці гроші мають піти Україні», - підкреслив канцлер Німеччини.

Раніше ЗМІ повідомляли, що початкова версія мирного плану США передбачала, що 100 млрд доларів із заморожених російських активів буде інвестовано у відбудову України, а частина решти коштів - у спільний американсько-російський фонд.

