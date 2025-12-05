Мерц выступил против передачи США замороженных активов РФ: «Деньги должны пойти Украине»

Фридрих Мерц не видит никакой возможности перевести российские средства в США.

Фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он против передачи Соединенным Штатам замороженных на территории Европейского Союза российских активов, пишет Reuters.

Мерц считает, что «некоторые в Вашингтоне хотят получить определенные экономические выгоды» от замороженных российских активов.

«Это внутриобщеевропейский вопрос, и я не вижу никакой возможности, в какой-либо форме экономической выгоды, перевести средства, которые мы затем мобилизуем, в США. Эти деньги должны пойти Украине», — подчеркнул канцлер Германии.

Ранее СМИ сообщали, что первоначальная версия мирного плана США предусматривала, что 100 млрд долларов из замороженных российских активов будут инвестированы в восстановление Украины, а часть оставшихся средств — в совместный американо-российский фонд.

