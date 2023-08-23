Украинские военные с катеров нанесли удар по российскому самолету возле Змеиного — ГУР, видео

Разведка сообщает, что вражеский самолет попытался атаковать военные суда ВСУ, но получил достойный ответ.

На днях украинские военные нанесли удар по российскому самолету в Черном море, когда тот пытался уничтожить наш катер вблизи острова Змеиный. Об этом сообщает Главное управление разведки.

"В водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек бойко", произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров. Самолет окупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ", - говорится в сообщении.

Российская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера.

"На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "москва" - никакого ущерба украинским военным нанесен не был", - объяснили в разведке.

В ответ на попытку атаки ВСУ нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.

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