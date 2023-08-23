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Хищение более 6 млн грн на реконструкции дамб Бортницкой станции аэрации: в «Киевстройреконструкции» провели обыски

22:21, 23 августа 2023
Коммунальное предприятие заключило договор с предприятием, где стоимость проектно-изыскательских работ была завышена более чем на 6 млн грн.
Хищение более 6 млн грн на реконструкции дамб Бортницкой станции аэрации: в «Киевстройреконструкции» провели обыски
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При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева проведены обыски в служебных помещениях коммунального предприятия «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции «Киевстройреконструкция» в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами при проведении реконструкции Бортницкой станции аэрации. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Согласно материалам следствия, коммунальным предприятием в марте 2023 года по результатам проведенного тендера заключен договор с предприятием на проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция дамб иловых полей №1 и №2 Бортницкой станции аэрации».

Заказчиком и подрядчиком определена стоимость указанной закупки в размере свыше 9,8 млн грн.

В то же время, по результатам проведенной судебной строительно-технической экспертизы установлено, что стоимость работ завышена более чем на 6 млн грн», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по адресам офисных помещений коммунального предприятия и изъяли оригиналы документов о проведенной закупке, сметы, акты выполненных работ и другие документы, имеющие значение для расследования.

Уголовное производство расследуется по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению круга всех причастных к махинациям лиц и привлечения их к ответственности.

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