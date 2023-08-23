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Стало известно, какие штрафы применяет налоговая за невыдачу кассовых чеков

22:00, 23 августа 2023
За невыдачу фискальных чеков к субъектам хозяйствования применяются штрафы в: 100% стоимости проданных с нарушениями товаров – за первое нарушение, 150% – за каждое последующее нарушение.
Стало известно, какие штрафы применяет налоговая за невыдачу кассовых чеков
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Восточное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, какие штрафы применяются за невыдачу кассовых чеков.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 17 Закона №265, к субъектам хозяйствования за невыдачу (в бумажном виде и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, применяются финансовые санкции в следующих размерах:

  • 100 процентов стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг) – за нарушение, совершенное впервые;
  • 150 процентов стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг) – за каждое последующее нарушение.

Однако Законом №3219 (законопроект №8401) внесены изменения в Закон №265 в Заключительные положения п. 12 и добавлен п. 15.

Пунктом 12 предусмотрено, что субъекты хозяйствования освобождаются от ответственности за нарушение требований настоящего Закона, совершенные ими в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года, кроме ответственности за нарушение порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров, осуществления деятельности по покупке /продажи иностранной валюты, деятельности в сфере организации и проведения азартных игр;

Кроме того, пунктом 15 предусмотрено, что в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года, но не позднее даты прекращения или отмены военного положения на территории Украины, к физическим лицам - предпринимателям, которые являются плательщиками единого налога и не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость, осуществляющими деятельность по продаже товаров (кроме подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней) или оказывающих услуги, финансовая ответственность за нарушение проведения расчетов применяется в следующих размерах:

  • 25 процентов стоимости проданных с нарушением, установленным настоящим пунктом, товаров (работ, услуг) – за нарушение, совершенное впервые;
  • 50 процентов стоимости проданных с нарушением, установленным настоящим пунктом, товаров (работ, услуг) – за каждое последующее нарушение.

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