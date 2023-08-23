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  1. В Україні

Стало відомо, які штрафи застосовує податкова за невидачу касових чеків

22:00, 23 серпня 2023
За невидачу фіскальних чеків до суб’єктів господарювання застосовуються штрафи у: 100% вартості проданих з порушеннями товарів - за перше порушення, 150% – за кожне наступне порушення.
Стало відомо, які штрафи застосовує податкова за невидачу касових чеків
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Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило, які штрафи застосовуються за невидачу касових чеків.

Відповідно до вимог п. 1 ст. 17 Закону №265, до суб’єктів господарювання за невидачу (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

  • 100 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;
  • 150 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Проте Законом №3219 (законопроєкт №8401) внесено зміни до Закону №265 до Прикінцевих положень п. 12 та додано п. 15.

Пунктом 12 передбачено, що суб’єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог цього Закону, вчинені ними у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

Крім того, пунктом 15 передбачено, що у період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати припинення або скасування воєнного стану на території України, до фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, що здійснюють діяльність з продажу товарів (крім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або надають послуги, фінансова відповідальність за порушення проведення розрахунків застосовується у таких розмірах:

  • 25 відсотків вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;
  • 50 відсотків вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

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