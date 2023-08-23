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  1. Судова практика
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Суд може визнати перерахування заставодавцем грошей, які були внесені як застава, на підтримку ЗСУ обставиною, що пом’якшує покарання, – Верховний Суд

15:36, 23 серпня 2023
ККС ВС зазначив, що перерахування коштів, що були предметом застави, на підтримку ЗСУ навіть від заставодавця може бути враховане судом під час призначення покарання засудженому як обставина, що його пом’якшує.
Суд може визнати перерахування заставодавцем грошей, які були внесені як застава, на підтримку ЗСУ обставиною, що пом’якшує покарання, – Верховний Суд

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив позицію судів нижчих інстанцій про визнання обставиною, що пом’якшує покарання, перерахування коштів, які внесла сестра засудженого на підтримку Збройний Сил України. Суд дійшов висновку, що врахування такої обставини під час призначення покарання відповідає вимогам закону. Про це йдеться в постанові Верховного Суду.

У жовтні 2022 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області засудив чоловіка на п’ять років позбавлення волі за обвинуваченням у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України). При цьому суд врахував обставину, що пом’якшує покарання, – добровільне розпорядження засудженим коштами в розмірі 49 тис. 620 грн, які внесла його сестра як заставу під час досудового слідства. Пізніше засуджений виявив бажання перерахувати ці кошти на підтримку ЗСУ, із чим погодилася і його сестра.

Львівський апеляційний суд залишив вирок без змін.

Прокурор подав касаційну скаргу, посилаючись, серед іншого, на те, що суди попередніх інстанцій необґрунтовано визнали перерахування застави ЗСУ обставиною, що пом’якшує покарання, під час призначення покарання засудженому. Він наголосив на тому, що заставу внесла сестра засудженого, а не він сам, а тому лише вона на власний розсуд, самостійно, незалежно від волі засудженого мала право розпоряджатися належними їй коштами.

ККС ВС залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій, зазначивши, що перерахування коштів, що були предметом застави, на підтримку ЗСУ навіть від заставодавця може бути враховане судом під час призначення покарання засудженому як обставина, що його пом’якшує.

Постанова ККС ВС у справі № 442/2407/22 (провадження № 51-2963км23) доступна за посиланням.

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