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  1. У світі

Tesla підозрює двох колишніх співробітників у витоку даних 75 тисяч людей

12:01, 24 серпня 2023
Повідомляється, що дані, викриті в результаті злому, просочилися до німецького ЗМІ Handelsblatt.
Tesla підозрює двох колишніх співробітників у витоку даних 75 тисяч людей
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Компанія Tesla підозрює двох колишніх співробітників у причетності до витоку даних, який скомпрометував особисту інформацію понад 75 тисяч людей. Про це повідомляє Reuters.

Так, співробітник Tesla із забезпечення конфіденційності даних Стівен Елентух у зверненні до генеральної прокуратури штату Мен повідомив, що дані після злому були передані німецькому виданню Handelsblatt.

У заяві Tesla йдеться, що Handelsblatt повідомила автовиробнику про отримання конфіденційної інформаціі, яка містила персональні дані, зокрема імена, адреси, номери телефонів та номери  соціального страхування.

Компанія ідентифікувала співробітників, які злили дані, подала на них позови та вилучила їхні пристрої.

Компанії в Сполучених Штатах зобов’язані повідомляти владі про порушення даних у певному масштабі.

У квітні Reuters повідомляло, що групи співробітників Tesla через внутрішні системи обміну повідомленнями приватно ділилися інформацією про клієнтів, зокрема записаними за допомогою автомобільних камер відео та зображеннями.

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