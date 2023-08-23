Суд у Гаазі призначив дату слухань за позовом України проти рф про здійснення геноциду

Слухання заплановані на період з 18 по 27 вересня 2023 року.

Міжнародний суд ООН призначив дату слухань за позовом України до рф про здійснення геноциду. Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті суду.

Слухання заплановані на період з 18 по 27 вересня 2023 року. Зокрема, будуть заслухані попередні заперечення, висунуті росією.

«Міжнародний суд ООН, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, проведе публічні слухання щодо попередніх заперечень, висунутих російською федерацією у справі щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти російської федерації: 32 держави, що вступають у справу) з понеділка 18 вересня по середу 27 вересня 2023 року в Палаці миру в Гаазі, де знаходиться штаб-квартира Суду», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що слухання розпочнуться з аргументів росії, а потім - України.

Крім того, на 20 вересня заплановані виступи представників 32 держав, які підтримали Україну у позові проти рф. Це Німеччина, Австралія, Австрія, Словаччина, Чехія, Бельгія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Люксембург, Швеція, Болгарія, Канада, Нідерланди, Кіпр, Іспанія, Франція, Греція, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Мальта, Норвегія, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Румунія, Велика Британія та Словенія.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.