Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Бюро КРЕС висловило до законопроекту 5456-д зауваження щодо гарантій та статусу суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ

Бюро Консультативної ради європейських суддів ухвалило висновок стосовно законопроекту 5456-д у контексті питань переведення суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ.

Вища рада правосуддя визначить кількість суддів у місцевих та апеляційних судах

Без визначення кількості суддів складно провести конкурси на вакантні посади суддів.

ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду

ВККС рекомендувала на відрядження вісім суддів до Київського окружного адміністративного суду.

Суддів ВССУ, ВГСУ, ВАСУ прирівняють до суддів ВАКС, а суддів ВСУ – відправлять на кваліфоцінювання: який закон готується прийняти Рада

Депутати вирішили, що 5 суддів, які лишилися від Верховного Суду України, слід направити на кваліфоцінювання, а суддів ВССУ, ВГСУ і ВАСУ, які переведені до інших судів або виявили бажання звільнитися у відставку, прирівняти за рівнем грошового забезпечення до суддів ВАКС.

Відновлено спеціальні перевірки кандидатів на посади суддів, членів ВРП, ВККС, суддів КСУ

НАЗК планує розпочати перевірки достовірності відомостей, зазначених у деклараціях кандидатів.

  1. Суд інфо
  2. / В Україні

Суд у Гаазі призначив дату слухань за позовом України проти рф про здійснення геноциду

15:16, 23 серпня 2023
Слухання заплановані на період з 18 по 27 вересня 2023 року.
Суд у Гаазі призначив дату слухань за позовом України проти рф про здійснення геноциду

Міжнародний суд ООН призначив дату слухань за позовом України до рф про здійснення геноциду. Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті суду.

Слухання заплановані на період з 18 по 27 вересня 2023 року. Зокрема, будуть заслухані попередні заперечення, висунуті росією.

«Міжнародний суд ООН, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, проведе публічні слухання щодо попередніх заперечень, висунутих російською федерацією у справі щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти російської федерації: 32 держави, що вступають у справу) з понеділка 18 вересня по середу 27 вересня 2023 року в Палаці миру в Гаазі, де знаходиться штаб-квартира Суду», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що слухання розпочнуться з аргументів росії, а потім - України. 

Крім того, на 20 вересня заплановані виступи представників 32 держав, які підтримали Україну у позові проти рф. Це Німеччина, Австралія, Австрія, Словаччина, Чехія, Бельгія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Люксембург, Швеція, Болгарія, Канада, Нідерланди, Кіпр, Іспанія, Франція, Греція, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Мальта, Норвегія, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Румунія, Велика Британія та Словенія.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду