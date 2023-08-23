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  1. У світі

У США жителі міста залишилися без світла, через птаха, який впустив рибу на лінію електропередачі

20:58, 23 серпня 2023
Птах впустив рибу під час польоту і спричинив відключення електроенергії.
У США жителі міста залишилися без світла, через птаха, який впустив рибу на лінію електропередачі
Джерело фото: Jersey Central Power & Light
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В американському штаті Нью-Джерсі птах впустив рибу на лінію електропередачі, через що в населеному пункті Сейревіллі тимчасово відключилася електрика.

Про це розповіли у «The Washington Post».

Розслідуючи відключення, члени бригади знайшли винуватця: рибу на трансформаторі на стовпі електропередач у житловому районі.

Трансформатор, пристрій, який змінює напругу електрики, ймовірно, був пошкоджений, коли птах впустив на нього рибу, сказав Кріс Хеніг, речник комунальної компанії.

Коли подачу електроенергії було відновлено приблизно через дві години, чиновники знайшли в цій ситуації гумор. Департамент поліції Сейревіля назвав рибу Гілліган — відсилання до ситкому «Острів Гіллігана» — і жартуючи, дав їй вигадану передісторію, сказавши, що це «працьовитий сім’янин» і «батько тисяч дітей».

Щодо птаха, який впустив рибу, Хеніг сказав, що це, ймовірно, скопа, поширена в районі Сейревіля, втратила їжу.

Збій стався вранці 12 серпня, коли Jersey Central Power & Light отримав повідомлення про те, що близько 2100 клієнтів були знеструмлені.

До обіду екіпажі знайшли пошкоджений трансформатор і рибу. За словами Хеніга, на лусці риби були пробиті сліди, які виглядали так, ніби вони зроблені кігтями, що змусило енергетичну компанію зробити висновок, що птах впустив рибу під час польоту над електроопорою.

Він сказав, що контакт з тваринами, наприклад білки, які намагаються перелізти через обладнання, є поширеною причиною відключень електроенергії. Але, додав він, це було перше відключення електроенергії, спричинене рибою, яке компанія бачила щонайменше за 25 років.

Хоча останнім часом у компанії не було відключень, спричинених рибою, вона десятиліттями приділяла пильну увагу діяльності скопи.

Птахи, раніше перебували під загрозою зникнення в Нью-Джерсі, їхні гнізда охороняються законом штату. Хеніг сказав, що енергетична компанія регулярно обстежує свою територію обслуговування на наявність гнізд скопи, які знаходяться на поверхні або поблизу обладнання. У разі виявлення гнізд компанія додає платформи для гніздування, переміщує гнізда, коли вони неактивні, або встановлює бар’єри навколо обладнання.

У день збою диспетчер зателефонував лейтенанту Джеймсу Новаку, представнику поліції Сейревіля, щоб пояснити, що електроенергія зникла після того, як на трансформатор впустили рибу.

Новак готувався передати інформацію мешканцям у дописі у Facebook, коли зрозумів, наскільки дивною є ситуація і вирішив трохи пожартувати, створивши історію для рибки Гілліган.

Він додав фотографію малюнка птаха, яку знайшов у пошуковій системі Google, зі словами «Ескіз підозрюваного» червоним шрифтом. Новак написав, що підозрюваного востаннє бачили, коли він летів на південь.

Він додав, що всі, хто володіє інформацією, повинні звертатися до «Дет. Джон Сільвер, який займається всіма нашими справами з рибою». Це згадка про вигаданого пірата Довгого Джона Сільвера, якого часто зображують із птахом на плечі.

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