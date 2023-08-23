В США жители города остались без света, из-за птицы, которая уронила рыбу на линию электропередачи

Птица уронила рыбу во время полета и вызвала отключение электроэнергии.

Источник фото: Jersey Central Power & Light

В американском штате Нью-Джерси птица уронила рыбу на линию электропередачи, из-за чего в населенном пункте Сейревилле временно отключилось электричество.

Об этом рассказали в «The Washington Post».

Расследуя отключения, члены бригады обнаружили виновника: рыбу на трансформаторе на столбе электропередач в жилом районе.

Трансформатор, устройство, которое изменяет напряжение электричества, вероятно, было повреждено, когда птица впустила на него рыбу, сказал Крис Хениг, спикер коммунальной компании.

Когда подача электроэнергии была восстановлена примерно через два часа, чиновники обнаружили в этой ситуации юмор. Департамент полиции Сейревиля назвал рыбу Гиллиган — отсылка к ситкому «Остров Гиллигана» — и шутя, дал ей вымышленную предысторию, сказав, что это «трудолюбивый семьянин» и «отец тысяч детей».

Относительно птицы, уронившей рыбу, Хениг сказал, что это, вероятно, скопа, распространенная в районе Сейревилля, потеряла пищу.

Сбой произошел утром 12 августа, когда Jersey Central Power & Light получило сообщение о том, что около 2100 клиентов были обесточены.

К обеду экипажи обнаружили поврежденный трансформатор и рыбу. По словам Хенига, на чешуе рыбы были пробиты следы, которые выглядели так, будто они сделаны когтями, что заставило энергетическую компанию сделать вывод, что птица уронила рыбу во время полета над электроопорой.

Он сказал, что контакт с животными, например, белки, пытающиеся перелезть через оборудование, является распространенной причиной отключений электроэнергии. Но, добавил он, это было первое отключение электроэнергии, вызванное рыбой, которое компания видела по меньшей мере за 25 лет.

Хотя в последнее время у компании не было отключений, вызванных рыбой, она десятилетиями уделяла пристальное внимание деятельности скопы.

Птицы, ранее находились под угрозой исчезновения в Нью-Джерси, их гнезда охраняются законом штата. Хениг сказал, что энергетическая компания регулярно обследует свою территорию обслуживания на наличие гнезд скопы, которые находятся на поверхности или вблизи оборудования. При обнаружении гнезд компания добавляет платформы для гнездования, перемещает гнезда, когда они неактивны, или устанавливает барьеры вокруг оборудования.

В день сбоя диспетчер позвонил по телефону лейтенанту Джеймсу Новаку, представителю полиции Сейревиля, чтобы объяснить, что электроэнергия исчезла после того, как на трансформатор впустили рыбу.

Новак готовился передать информацию жителям в сообщении в Facebook, когда понял, насколько странна ситуация и решил немного пошутить, создав историю для рыбки Гиллиган.

Он добавил фотографию рисунка птицы, которую нашел в поисковике Google, со словами «Эскиз подозреваемого» красным шрифтом. Новак написал, что подозреваемого в последний раз видели, когда он летел на юг.

Он добавил, что все, кто владеет информацией, должны обращаться к «Дет. Джон Сильвер, занимающийся всеми нашими делами с рыбой». Это упоминание о вымышленном пирате Длинного Джона Сильвера, которого часто изображают с птицей на плече.

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