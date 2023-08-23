Распространили видео работы ПВО: в Киеве четырем «блогерам» вынесли приговоры

Обвиняемые зажгли в соцсетях и мессенджерах работу противовоздушной обороны в столице.

Фото: trueua.info

Четырем жителям столицы, которые распространяли видео работы противовоздушной обороны, объявлены приговоры. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, при поддержке публичного обвинения Киевской городской прокуратурой судами вынесены приговоры четырем жителям г. Киева по обвинению в распространении несанкционированной информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

«Обвиняемые в мае 2023 года во время ракетных атак рф по территории города Киева осуществляли видеосъемку и распространяли с помощью мессенджеров и других социальных сетей размещение Вооруженных Сил Украины, направление систем ПВО, а также результаты поражения воздушных целей.

В ходе досудебного следствия все фигуранты признали свою вину в полном объеме. В июле обвинительные акты в отношении указанных лиц были направлены в районные суды города Киева», — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения указанных дел районными судами вынесены приговоры, которыми утверждены соглашения о признании виновности и обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от 1 до 3 лет соответственно. Приговоры вступили в законную силу.

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