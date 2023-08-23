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  1. В Україні

Поширили відео роботи ППО: у Києві чотирьом «блогерам» винесли вироки

20:39, 23 серпня 2023
Обвинувачені засвітили у соцмережах та месенджерах роботу протиповітряної оборони у столиці.
Поширили відео роботи ППО: у Києві чотирьом «блогерам» винесли вироки
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​​Чотирьом мешканцям столиці, які поширювали відео роботи протиповітряної оборони, оголошено вироки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, за підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судами винесено вироки чотирьом мешканцям м. Києва за обвинуваченням у поширенні несанкціонованої інформації про розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

«Обвинувачені в травні 2023 року під час ракетних атак рф по території міста Києва здійснювали відеозйомку та поширювали за допомогою месенджерів та інших соціальних мереж розміщення Збройних Сил України, направлення систем ППО, а також результати ураження повітряних цілей.

Під час досудового слідства усі фігуранти визнали свою вину у повному обсязі. У липні обвинувальні акти відносно вказаних осіб були направлені до районних судів міста Києва», — йдеться у повідомленні.

За результатом розгляду вказаних справ районними судами винесено вироки, якими затверджено угоди про визнання винуватості та обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі кожному зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на строк від 1 до 3 років відповідно. Вироки вступили у законну силу.

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