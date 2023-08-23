На Сумщині російський безпілотник знищив школу: 4 загиблих, ще 4 – поранених

В результаті російського обстрілу, у Ромнах зруйнована школа, вцілів тільки вхід до укриття, яким, на жаль, не скористалися.

Джерело фото: ДСНС

Сьогодні о 10:05 у Ромнах, що на Сумщині, російський БпЛА типу «Shahed» влучив у школу. В результаті – 4 загиблих. Рятувальники дістали тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря, – повідомляє МВС.

Будівля навчального закладу повністю зруйнована. Серед руїн школи – вцілілий вхід до укриття. На жаль, люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце.

Наразі операція з розбору завалів завершена.

Крім 4 загиблих, поранення отримали 4 місцевих мешканців, які в момент прильоту проходили повз навчальний заклад.

Джерело фото: ДСНС

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