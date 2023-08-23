Вінницький апеляційний суд підсумував практику стосовно злочинів, пов’язаних із війною

Огляд судової практики ВАС: рішення стосовно злочинів, пов’язаних із війною.

Вінницький апеляційний суд підготував огляд актуальної судової практики – рішень, ухвалених впродовж лютого 2022 року – липня 2023 року стосовно злочинів, пов’язаних із війною.

П’ятнадцять років позбавлення волі – за державну зраду (справа № 127/7715/22)

20 вересня 2022 року розглянуто апеляційну скаргу обвинуваченого на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 6 травня 2022 року за ознакою злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України.

Рішенням суду першої інстанції чоловіка визнано винуватим та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Суд установив: 24 лютого минулого року громадянин України добровільно звернувся до військкомату терористичної організації «ДНР» у Макіївці Донецької області, де отримав звання «рядовий». Відтак був зарахований до армії так званої «ДНР» у складі збройних сил Російської Федерації на посаду гранатометника, йому видали форму зразка збройних сил Російської Федерації, автоматичну стрілецьку зброю та набої до неї, засоби індивідуального захисту, аптечку і сухі продуктові набори для військовослужбовців.

Згодом на підставі наказів військового командування у межах загального плану захоплення України обвинувачений виконував бойові завдання з охорони та оборони стратегічно важливих перехресть доріг і військової техніки збройних сил російської федерації.

Апеляційна скарга мотивована тим, що суд першої інстанції не надав належну оцінку доводам сторони захисту щодо недоведеності вини обвинуваченого. У зв’язку з цим висновки суду, викладені у судовому рішенні, на думку апелянта, ґрунтуються на припущеннях сторони обвинувачення та не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

Проте колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Вінницького апеляційного суду залишила апеляційну скаргу без задоволення, а вирок Вінницького міського суду Вінницької області – без змін.

П’ять років позбавлення волі: засуджено обвинуваченого у пропаганді війни та поширенні символіки комуністичного тоталітарного режиму (справа № 127/10958/22)

30 листопада 2022 року Вінницький апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу обвинуваченого у пропаганді війни та поширенні символіки комуністичного тоталітарного режиму. Відтак вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 31 березня 2022 року про обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 436-1, частиною 1 статті 436, частиною 1 статті 436-2 КК України, яким вінничанину призначено п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна, залишив у силі.

Під час апеляційного розгляду обвинувачений просив скасувати рішення суду першої інстанції і закрити провадження у зв’язку із відсутністю у його діях складу кримінальних правопорушень. Пояснив, що картинку із зображенням герба Радянського Союзу і написом «СССР, просыпайся!» зберігав в особистій інтернет-колекції соцмережі «ВКонтакте». Однак суд установив, що станом на 5 березня 2022 року публікація перебувала у вільному доступі на особистій сторінці соцмережі та мала 44 відмітки «Сподобалось» і три – «Поширити». Також співробітники Служби безпеки України виявили в акаунті обвинуваченого інформацію щодо схвалення комуністичного режиму, публічний заклик до війни РФ з Україною та листування антиукраїнського змісту.

Чоловік використав, зокрема, такі висловлювання: «Киев надо тупо блокировать, отключить коммуникации, создать надежный коридор своего снабжения», «В Киеве наконец-то ударили по телецентру… удар надо повторить», «Неправильная тактика жалеть хохла.., «Киеву надо рубануть газ, свет. Некого жалеть», «…завалить все ППО и авиацию и быстро, за сутки. Всей навалой задавить ОСОБА_14 …», «…быстро и показательно навести порядок на Донбассе…».

Вислухавши учасників судового засідання, колегія ВАС ухвалила залишити вирок Вінницького міського суду без змін. Тож за пропаганду війни та поширення комуністичної символіки призначено три і п’ять років ув’язнення відповідно. Шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим чоловік отримав остаточне покарання – п’ять років позбавлення волі.

Покарання за виправдовування збройної агресії росіян у забороненій в Україні соцмережі – позбавлення волі та кількамісячний арешт (справи №№ 127/18004/22, 127/12127/22, 127/25011/22, 127/13819/22, 127/15942/22)

1 грудня 2022 року розглянуто апеляційну скаргу захисника в інтересах обвинуваченої на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 21 жовтня 2022 року про обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 і 2 статті 436-2 КК України. Жінку визнано винуватою та призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Аби переконати невизначене коло осіб у виправдовуваності та правомірності збройної агресії рф проти України, у лютому-березні минулого року у забороненій в Україні соціальній мережі обвинувачена поширила, до прикладу, такі публікації: «Управление верховного комиссара ООН по правам человека наконец заподозрило, что в/на Украине с правами человека не все так гладко, как им казалось. Глава управления Мишель Бачелет заявила: «Ми получили сообщения об избиениях на контролируемых правительством территориях людей, считающихся пророссийскими». Проснулись болезные... Подождите немного, скоро пытки, внесудебные казни, изъятие органов и вот это вот все подъедет в задокументированном виде. Будет очень интересно», «Десантники зачистили от националистических подразделений поселок в пригороде Киева. Отступающие военные бросили танки, бронетранспортеры, стрелковое вооружение, противотанковые средства и боеприпасы. Все передадут народной милиции ДНР и ЛНР».

Захисник обвинуваченої апеляційну скаргу мотивував тим, що вирок у частині призначення покарання не відповідає особі обвинуваченої та є явно несправедливим через суворість. Відтак вважає: відповідно до частини 2 статті 409 та частини 1 статті 414 Кримінального процесуального кодексу України це дає підстави для його зміни в апеляційному порядку з застосуванням до обвинуваченої положень частини 1 статті 75 КК України – звільнення від відбування покарання з випробуванням, з призначенням їй іспитового строку.

Однак колегія суддів ВАС переконана: суд першої інстанції правильно встановив наявність у діях обвинуваченої складу кримінальних правопорушень, які підтверджуються доказами. Відтак апеляційну скаргу відхилила, а вирок Вінницького міського суду Вінницької області залишила без змін.

12 квітня 2023 року Вінницький апеляційний суду розглянув апеляційну скаргу захисника в інтересах обвинуваченої на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 15 лютого 2023 року про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 436 КК України.

Вироком суду першої інстанції вінничанку визнано винуватою та призначено покарання у виді одного року позбавлення волі.

У лютому-березні 2022 року висловила свої погляди, поширивши серед користувачів забороненої в Україні соціальної мережі публічні заклики до розв`язування воєнного конфлікту. У публікаціях також виправдовувала та визнавала правомірною збройну агресію рф проти України: «В Эстонии ждут нападения РФ в ближайшее время. В очередь, сукины дети, в очередь! Российскую оккупацию еще нужно заслужить», «Я строю мир, я люблю мир. Но воевать я умею лучше всех! С уважением.».

Захисник обвинуваченої наполягав визнати відповідно до частин 1 та 2 статті 66 КК України її зізнання та громадську позицію щодо зайняття волонтерською діяльністю як обставину, що пом’якшує покарання. Тож вирок стосовно вінничанки просив змінити: призначити покарання за статтею 436 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік із застосуванням статті 75 КК України, звільнивши її від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік.

Колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу та змінила вирок міського суду, призначивши обвинуваченій покарання за статтею 436 КК України – три місяці арешту. При цьому врахувала характер кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та дані про особу обвинуваченої, зважила на наявність пом’якшуючої покарання обставини і відсутність обтяжуючих.

8 травня 2023 розглянуто апеляційну скаргу захисника в інтересах обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 3 статті 436-2 КК України, на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 7 березня 2023 року. Згідно з ухвалою ВАС апеляційну скаргу залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції, яким обвинуваченого визнано винуватим та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, – без змін.

Обвинувачений виправдовував збройну агресію рф проти України та у листуванні в чаті забороненої в Україні соцмережі підтримав проросійські наративи, надіславши такі повідомлення: «Интересно, как она определяла, что это русские...? В Европе не показывают что творят укронацисты на востоке Украины, с пленными россиянами, как гражданскими прикрываются во время боевых действий...», «Дураки - дурачатся, упоротые - упираются, нацисты - изгаляются, нормальные - в ожидании главного сражения на Донбассе. На Россию вся надежда, чтобы не было "Минска-3"...».

В апеляційній скарзі, поданій в інтересах обвинуваченого, захисник не оспорював встановлені судом фактичні обставини кримінального провадження та доведеність вини обвинуваченого у вчиненні інкримінованих йому злочинів. Просив вирок Вінницького міського суду змінити через невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення й особі обвинуваченого.

18 травня 2023 Вінницький апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисника, подану в інтересах обвинуваченої на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 21 березня 2023 року про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436-2 КК України. Відтак пенсіонерці призначено покарання у виді одного року позбавлення волі замість двох, які визначив суд першої інстанції.

У забороненій в Україні соцмережі вона поширила, зокрема, фотознімки чоловіка у військовій формі збройних сил російської федерації, що супроводжувалися таким текстом: «ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСОБА_13 Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант (22 февраля 2017 года)...». Таким чином глорифікувала особу, яка здійснює збройну агресію проти України.

На думку суду апеляційної інстанції, покарання у виді позбавлення волі строком один рік без конфіскації майна відповідатиме вимогам статей 50 та 65 КК України, буде достатнім і справедливим для обвинуваченої, сприятиме досягненню основної мети покарання й запобігатиме вчиненню нею нових кримінальних правопорушень. Колегія суддів ВАС зважила на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, обставини кримінального правопорушення, якe відповідно до статті 12 КК України належить до нетяжких злочинів, особу обвинуваченої, яка раніше не судима та під час апеляційного розгляду визнала вину, розкаялася, характеризується позитивно, нагороджена грамотами, є пенсіонеркою та має низку хронічних захворювань.

8 червня 2023 року колегія суддів ВАС ухвалила апеляційну скаргу захисника обвинуваченої залишити без задоволення, а вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27 березня 2022 року – без змін.

Громадянку Російської Федерації визнано винуватою у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. За скоєне їй призначено покарання у виді двох років позбавлення волі.

У березні-квітні минулого року на своїй сторінці забороненої в Україні соціальної мережі жінка публікувала та поширювала, зокрема, тексти такого змісту: «Наши родненькие, храни вас, бог», «Трезубец должен быть под таким запретом, как свастика», «Я люблю тебя, Россия!», «Военная спецоперация продемонстрировала мужество, отвагу и героизм наших военнослужащих, с честью выполняющих свой воинский долг. Продолжаем рассказывать об их подвигах...».

Допитана на судовому засіданні обвинувачена провину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436-2 КК України, не визнала.

Вимоги ж апеляційної скарги її захисника мотивовано тим, що вирок стосовно обвинуваченої – незаконний та належним чином не обґрунтований, такий, що підлягає зміні в частині призначеного покарання, яке за своїм видом та розміром є несправедливим через суворість, не відповідає тяжкості злочину та особі обвинуваченої.

Звільнення від відбування покарання за виправдовування збройної агресії росіян у забороненій в Україні соцмережі з випробуванням (справа № 149/2976/22)

15 травня 2023 року колегія суддів Вінницького апеляційного суду не задовольнила апеляційну скаргу прокурора та залишила без змін вирок Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від 6 березня 2023 року про обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 і 3 статті 436-2 КК України.

Житель Хмільницького району підтримав проросійські наративи щодо збройної агресії рф проти території України, поширюючи в соціальній мережі «Одноклассники», зокрема, такі вислови: «Исторический момент. В освобожденном Мелитополе зажгли вечный огонь, который последние 7 лет был потушен с подачи укронацистов. Низкий поклон вам, бойцы! Наши ветераны бы вами гордились!», «Заур, боец, эмоционально рассказывает о штурме здания в Мариуполе, которое удерживали «азовцы», тощо.

Рішенням суду першої інстанції обвинуваченого визнано винуватим та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна та на підставі статті 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку 3 роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки. Не погоджуючись із рішенням Хмільницького міськрайонного суду, прокурор подав апеляційну скаргу. Просив скасувати вирок суду у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості, ухвалити новий вирок, яким засудити обвинуваченого за частинами 2 і 3 статті 436-2 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років.

З таким вироком і погодився Вінницький апеляційний суд.

«При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_8 суд першої інстанції в повній мірі дотримався вказаних вимог закону, врахував тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, конкретні обставини кримінальних правопорушень, їх наслідки, а також дані, які характеризують особу обвинуваченого, який раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліках у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має інвалідність 3 групи, відсутні пом’якшуючі та обтяжуючі обставини», – йдеться в ухвалі ВАС.

Дев’ять і п'ятнадцять років позбавлення волі за колабораційну діяльність (справи №№ 127/21065/22, 127/22095/22)

31 травня 2023 року розглянуто апеляційну скаргу захисника в інтересах обвинуваченої на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 28 березня 2023 року, про обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 111-1 КК України.

Громадянка України в березні 2022 року вступила в злочинну змову з окупаційними військами рф і представниками «ЛНР» та погодилася на їхню пропозицію очолити так званий «загальний відділ адміністрації Білокуракинського району «ЛНР». Згодом добровільно обійняла цю посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Вироком суду першої інстанції обвинувачену визнано винуватою та призначено покарання – дев’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з конфіскацією усього належного їй на праві власності майна.

В апеляційній скарзі захисник в інтересах обвинуваченої зазначає про незаконність вироку через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченої.

Проте колегія суддів ВАС апеляційну скаргу залишила без задоволення, а вирок міського суду – без змін.

12 червня 2023 року суд відхилив апеляційну скаргу захисника в інтересах обвинуваченої та залишив без змін вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 20 квітня 2023 про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 7 статті 111-1 КК України.

Вироком суду першої інстанції обвинуваченого визнано винуватим та призначено покарання у виді п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк п'ятнадцять років та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна в дохід держави.

Навесні 2022 року у селищі Станиця-Луганська Луганської області чоловік вступив у злочинну змову з окупаційними військами російської федерації та представниками так званої «ЛНР», й на їхню пропозицію обійняв посаду помічника прокурора в незаконному правоохоронному органі окупаційної влади – «Прокуратурі Станично-Луганського району Генеральної прокуратури ЛНР».

В апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив вирок суду першої інстанції скасувати, а кримінальне провадження закрити на підставі пункту 3 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.

Три роки позбавлення волі за заклики до вчинення умисних дій, метою яких є зміна меж території або державного кордону України (справа № 135/342/21)

30 березня 2023 року Вінницький апеляційний суд ухвалив новий вирок стосовно обвинуваченого у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та призначив йому три роки позбавлення волі. Відтак скасував рішення Ладижинського міського суду, задовольнивши апеляційну скаргу прокурора.

На думку сторони обвинувачення, місцевий суд не повною мірою врахував поведінку обвинуваченого під час розгляду кримінального провадження. Чоловік тоді не визнавав вину, не розкаявся та не усвідомив суспільну небезпеку злочину, а обставин, які б пом’якшили покарання, не встановлено. Тож прокурор просив скасувати вирок у частині призначеного покарання. Вважає його таким, що не відповідає тяжкості кримінального правопорушення й особі обвинуваченого.

Визнано ж ладижинця винним у тому, що в соціальній мережі «Вконтакте» поширив відеоматеріал.

Огляд підготував відділ інформаційно-аналітичної роботи ВАС М. Михайловський, Н. Чорна.

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