В Сумской области российский беспилотник уничтожил школу: 4 погибших, еще 4 – раненых

В результате российского обстрела, в Ромнах разрушена школа, уцелел только вход в укрытие, которым, к сожалению, не воспользовались.

Источник фото: ГСЧС

Сегодня в 10:05 в Ромнах, что на Сумщине, российский БпЛА типа «Shahed» попал в школу. В результате – 4 погибших. Спасатели достали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря, – сообщает МВД.

Здание учебного заведения полностью разрушено. Среди руин школы - уцелевший вход в укрытие. К сожалению, люди не спустились во время тревоги в безопасное место.

Сейчас операция по разбору завалов завершена.

Кроме 4 погибших, ранения получили 4 местных жителей, которые в момент прилета проходили мимо учебного заведения.

Источник фото: ГСЧС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.