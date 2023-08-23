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Суд в Гааге назначил дату слушаний по иску Украины против рф об осуществлении геноцида

15:16, 23 августа 2023
Слушания запланированы на период с 18 по 27 сентября 2023 года.
Суд в Гааге назначил дату слушаний по иску Украины против рф об осуществлении геноцида

Международный суд ООН назначил дату слушаний по иску Украины к рф об осуществлении геноцида. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

Слушания запланированы на период с 18 по 27 сентября 2023 года. В частности, будут заслушаны предварительные возражения, выдвинутые россией.

«Международный суд ООН, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проведет публичные слушания по предварительным возражениям, выдвинутым российской федерацией по делу об обвинениях в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против российской федерации: 32 государства, вступают в дело) с понедельника 18 сентября по среду 27 сентября 2023 года во Дворце мира в Гааге, где находится штаб-квартира Суда», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что слушания начнутся с аргументов рф, а затем Украины.

Кроме того, на 20 сентября запланированы выступления представителей 32 государств, поддержавших Украину в иске против рф. Это Германия, Австралия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада, Нидерланды, Кипр, Испания, Франция, Греция, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта , Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Румыния, Великобритания и Словения.

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