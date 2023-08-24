Tesla подозревает двух бывших сотрудников в утечке данных 75 тысяч человек

Сообщается, что данные, полученные в результате взлома, просочились в немецкое СМИ Handelsblatt.

Компания Tesla подозревает двух бывших сотрудников в причастности к утечке данных, которая скомпрометировала личную информацию более 75 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters.

Так, сотрудник Tesla по обеспечению конфиденциальности данных Стивен Эллентух в обращении в генеральную прокуратуру штата Мэн сообщил, что данные после взлома были переданы немецкому изданию Handelsblatt.

В заявлении Tesla говорится, что Handelsblatt сообщила автопроизводителю о получении конфиденциальной информации, содержащей персональные данные, в том числе имена, адреса, номера телефонов и номера социального страхования.

Компания идентифицировала сливших данные сотрудников, подала на них иски и изъяла их устройства.

Компании в Соединенных Штатах обязаны сообщать властям о нарушении данных в определенном масштабе.

В апреле Reuters сообщало, что группы сотрудников Tesla через внутренние системы обмена сообщениями частно делились информацией о клиентах, в частности, записанными с помощью автомобильных камер видео и изображениями.

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